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  • Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)

Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)

Сегодня 17:36
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С каждым годом зимы в Днепре становятся все теплее, в этом году синоптики обещают рекордное потепление в новогоднюю ночь – до 8 градусов тепла. Жители города уже привыкли к тому, что зимой на улицах практически нет снега, а на дорогах лежит грязь вместо сугробов. По прогнозам специалистов, через 30-40 лет нормальной температурой для Украины в зимнее время года будет считаться +10 градусов тепла, а наша страна является эпицентром глобального потепления.

 

Новости Днепра про Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядели зимы в Днепре более 100 лет назад.

На открытках того времени можно увидеть настоящую снежную зиму: с обилием снега и замерзшей рекой.

Новости Днепра про Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)

В начале прошлого века снега выпадало много настолько, что наметало сугробы с человеческий рост. По железной дороге ездила специальная техника, расчищающая путь поездам. Но и без ручного труда было не обойтись.

Новости Днепра про Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)

Специальной снегоуборочной техники как сейчас не было, работали только дворники и снег в центре был постоянно. Они старались очистить тротуар от снега и посыпали его песком. Помимо уборки снега дворники сбивали сосульки и чистили крыши. При обильных снегопадах улицы убирали несколько раз в день.

Новости Днепра про Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)

На окраинах города к частному сектору можно было подобраться только по тропинке, на дороге тоже было только две колеи от колес кареты или саней. Это был основной транспорт и отсутствие снега на дороге – наоборот, ему вредило – сани ехали хуже.

 

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Новости Днепра про Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)Русский

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