Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядели зимы в Днепре более 100 лет назад.
На открытках того времени можно увидеть настоящую снежную зиму: с обилием снега и замерзшей рекой.
В начале прошлого века снега выпадало много настолько, что наметало сугробы с человеческий рост. По железной дороге ездила специальная техника, расчищающая путь поездам. Но и без ручного труда было не обойтись.
Специальной снегоуборочной техники как сейчас не было, работали только дворники и снег в центре был постоянно. Они старались очистить тротуар от снега и посыпали его песком. Помимо уборки снега дворники сбивали сосульки и чистили крыши. При обильных снегопадах улицы убирали несколько раз в день.
На окраинах города к частному сектору можно было подобраться только по тропинке, на дороге тоже было только две колеи от колес кареты или саней. Это был основной транспорт и отсутствие снега на дороге – наоборот, ему вредило – сани ехали хуже.
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