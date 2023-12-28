Как 2023 год отразился на кошельке днепрян: повышение цен на продукты, рост тарифов и новые пенсии

Через три дня наступает новый год. В 2023 году жизнь жителей Днепра менялась от месяца к месяцу: росли цены, повышались тарифы, у пенсионеров менялся размер пенсии.

Журналисты dnepr.info собрали подборку изменений, который произошли в 2023 году и которые каждый житель Днепра почувствовал на своем кошельке и уровне доходов.

Цены на продукты

По данным Государственной службы статистики за 2023 год выросли средние цены на молочные продукты, хлебобулочные изделия и мясо. Так, свинина подорожала в среднем на 30 грн за год, литр молока добавил в цене около 3 грн, рыба стала стоить дороже на 5-10 грн, курица в среднем подорожала на 10-20 грн, в зависимости от того это целая тушка или какая-то отдельная ее часть. Дороже всего на рынке ценятся почему-то куриные бедра- они подорожали в среднем на 20 грн.

Аналогично поднялась цена на филе, куриные крылышки, а вот куриные ножки в среднем добавили только 10 грн.

Куриные яйца как обычно летом были дешевле и стоили около 40 грн за десяток, но с приходом холодов снова подорожали до 60 грн.

С ноября месяца все рекорды стоимости бьет картофель – его цена выросла в два раза, в некоторых магазинах кило стоит 30 грн, хотя еще месяц назад за точно такую же картошку просили в два раза меньше.

Цена на энергоносители

Весной этого года цены на бензин в Украине держались на уровне 44-47 грн, автогаз стоил 22 грн. Но в июле месяце в Украине вернули полностью вернули налог на топливо и цены поползли вверх. НДС на нефтепродукты вырос до 20%, а был 7%. Горючее сразу подорожало в среднем до 50-55 грн. Подорожание топлива потянуло за собой повышение цен на овощи и хлеб осенью этого года.

С 1 июля выросли цены на электроэнергию для бизнеса, что также повлияло на стоимость товаров в магазине и услуг для потребителей.

Продажа валюты

В конце августа НБУ смягчил ограничения по безналичной продажи валюты. Банки смогли продавать доллары и евро населению без подтверждения оснований на проведение такой операции, увеличился лимит на покупку иностранной валюты – со 100 тыс грн до 200 тыс грн в месяц с последующим размещение на депозитный счет.

С декабря отменены все ограничения для банков по продаже наличной валюты.

Тарифы на коммуналку

С 1 июня 2023 года вырос тариф на электроэнергию для населения. Средняя сумма в платежке в каждой украинской семьи выросла на 250-300 грн. В июле Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальные услуг хотела поднять тарифы на воду для 34 водоканалов в разных городах Украины, но свое решение отменила.

В остальном цены на остальные коммунальные услуги остались на прежнем уровне.

Проверки

С 1 августа для бизнеса были возвращены налоговые проверки, но пока только для тех, кто организовывает азартные игры, продает алкоголь и сигареты, оказывает платежные услуги. В дальнейшем проверки вернуться и во все остальные сферы.

Размер пенсии

Пенсионерам в марте была проведена индексация пенсий, ее повысили на 19,7% для более чем 10 млн человек. В апреле для работающих пенсионеров был проведен автоматический перерасчет пенсий, а в июле повысили выплаты тем категориям пенсионеров, которые работали госслужащими, трудились в органах местного самоуправления. Как отметили в ПФУ размер средней пенсии в июле 2023 года составлял 5,3 тыс грн. К концу года она увеличилась до 6 тыс грн. Минимальные выплаты в этом году составили 2,093 грн.

Выплаты для ВПЛ

В этом году была отменена государственная помощь для тех ВПЛ, которые долгое время находятся заграницей. Для других выплаты автоматически будут продлены и в следующем году.

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