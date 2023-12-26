Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно

Что делать, когда пациент меняет номер телефона и как изменить его в декларации с семейным врачом – разбирались журналисты dnepr.info.
Если пациент просто решил сменить номер телефона и при этом имеет при себе «старую» карточку, которая еще работает – нужно просто прийти к врачу и попросить медика изменить метод аутентификации – на предыдущий номер в таком случае поступит код-подтверждение для изменения данных и благодаря ему врач сможет актуализировать новый номер пациента в системе.
Если предыдущий номер не работает, пациент может подать заявку на изменение метода аутентификации самостоятельно на сайте НСЗУ. При правильном заполнении заявки номер телефона будет изменен в течение суток. При заполнении заявки нужно будет указать идентификационный налоговый номер и номер документа, удостоверяющего личность, а также согласиться на обработку персональных данных.
После этого пациенту нужно будет обратиться к врачу, чтобы тот внес новый номер в систему. При смене телефонного номера декларацию переводить не нужно.
Читайте также:
Автор:
Под вечер в Днепровском районе были слышны звуки взрывов.
Стало известно, когда попрощаются с погибшим на войне адвокатом из…
Харьковская улица в Днепре – одна из самых давних в…
Через год в Украине могут вернуть ГИА для 4 и…
Важная информация!
Под вечер в Днепровском районе были слышны звуки взрывов.
Стало известно, когда попрощаются с погибшим на войне адвокатом из Днепра.
Харьковская улица в Днепре – одна из самых давних в городе. Первые дома тут появились еще в начале 1800-х годов. За все время своего существования она ни разу не меняла названия. С развитием города стала одной из центральных. Улица не…
Через год в Украине могут вернуть ГИА для 4 и 9 классов.
Жуткое ДТП произошло на улице Титова.
Сделайте дома запасы технической и питьевой воды на всякий случай!
В Украине родители новорожденных получают «пакунок малюка» в который входят необходимые для ребенка вещи в первые месяцы после рождения: подгузники, пеленки, одежда, полотенца и т.п. Если в роддоме родители не получают такой беби-бокс, то они могут обратиться за получением материальной…
Новый год в Днепре будет весенним.
Варшава – это город, где можно найти разнообразные гастрономические приключения. Независимо от того, турист вы, студент или просто ищете место для вкусного обеда без больших затрат, Варшава предлагает множество заведений, которые удовлетворят ваши кулинарные потребности, не обременяя кошелек.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!