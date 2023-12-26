Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно

Чтобы попасть на прием к врачу и получить е-направление, рецепт на лекарства в аптеке или медицинское заключение о временной нетрудоспособности, электронная система здравоохранения «использует» мобильный номер пациента, который тот указал при подписании декларации с семейным врачом. Это не только удобно для пациента – можно пользоваться е-направлением, е-рецептом, но и номер служит подтверждением идентификации пациента в медицинской системе. Но недавно из-за сбоя в работе одного из крупных мобильных операторов, многие купили себе новые сим-карты и сменили номер.

Что делать, когда пациент меняет номер телефона и как изменить его в декларации с семейным врачом – разбирались журналисты dnepr.info.

Если есть доступ к «старому» номеру

Если пациент просто решил сменить номер телефона и при этом имеет при себе «старую» карточку, которая еще работает – нужно просто прийти к врачу и попросить медика изменить метод аутентификации – на предыдущий номер в таком случае поступит код-подтверждение для изменения данных и благодаря ему врач сможет актуализировать новый номер пациента в системе.

Если доступа к номеру нет

Если предыдущий номер не работает, пациент может подать заявку на изменение метода аутентификации самостоятельно на сайте НСЗУ. При правильном заполнении заявки номер телефона будет изменен в течение суток. При заполнении заявки нужно будет указать идентификационный налоговый номер и номер документа, удостоверяющего личность, а также согласиться на обработку персональных данных.

После этого пациенту нужно будет обратиться к врачу, чтобы тот внес новый номер в систему. При смене телефонного номера декларацию переводить не нужно.

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