Как днепрянам получить «пакунок малюка» если ребенок родился не в Украине: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, как получить беби-бокс или денежную компенсацию за «пакунок малюка» тем родителям, дети которых родились заграницей.
Подать заявление на получение помощи вместо «пакунка малюка» можно придя в отделение социальной защиты населения по месту прописки, в любом Центре предоставления административных услуг или через личный кабинет на сайте Министерства социальной политики, а также через «Дію».
Для получения помощи понадобится написать заявление, приложить к нему копию свидетельства о рождении ребенка, номер кода- плательщика налогов, справку из роддома, где будет написано, что беби-бокс семья не получила. Также нужно будет предоставить номер банковского счета, на который будут перечислены средства.
Если ребенок родился не в Украине, то родителям нужно собрать пакет документов, состоящий из заверенной копии свидетельства о рождении ребенка – оно может быть либо переведенное на украинский язык (если его выдало медучреждение другой страны), либо получить свидетельство можно в консульстве Украины – оно будет уже на украинском языке. Дальше процедура аналогична той, которую проходят родители детей, родившихся в Украине. Нужно либо переслать документ в органы социальной защиты, либо воспользоваться порталом «Дія».
Отметим, что иностранное свидетельство о рождении не позволяет родителям оформить онлайн помощь при рождении ребенка и компенсацию за «пакунок малюка» — то есть им придется пересылать документы почтой.
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Ирина
Автор:
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