Как днепрянам получить «пакунок малюка» если ребенок родился не в Украине: инструкция

В Украине родители новорожденных получают «пакунок малюка» в который входят необходимые для ребенка вещи в первые месяцы после рождения: подгузники, пеленки, одежда, полотенца и т.п. Если в роддоме родители не получают такой беби-бокс, то они могут обратиться за получением материальной помощи вместо «пакунка малюка». На это у родителей есть месяц. Помощь в размере трех прожиточных минимумов на ребенка до 6 лет, а это - 6,8 тыс грн, будет выплачена в течение года с момента обращения. До введения военного положения тратить ее можно было только на товары для ухода за ребенком – средства гигиены, одежду, питание. Сейчас использовать деньги можно на что угодно – от покупки еды до лекарств.

Журналисты dnepr.info узнали, как получить беби-бокс или денежную компенсацию за «пакунок малюка» тем родителям, дети которых родились заграницей.

Если ребенок родился в Украине

Подать заявление на получение помощи вместо «пакунка малюка» можно придя в отделение социальной защиты населения по месту прописки, в любом Центре предоставления административных услуг или через личный кабинет на сайте Министерства социальной политики, а также через «Дію».

Для получения помощи понадобится написать заявление, приложить к нему копию свидетельства о рождении ребенка, номер кода- плательщика налогов, справку из роддома, где будет написано, что беби-бокс семья не получила. Также нужно будет предоставить номер банковского счета, на который будут перечислены средства.

Если ребенок родился заграницей

Если ребенок родился не в Украине, то родителям нужно собрать пакет документов, состоящий из заверенной копии свидетельства о рождении ребенка – оно может быть либо переведенное на украинский язык (если его выдало медучреждение другой страны), либо получить свидетельство можно в консульстве Украины – оно будет уже на украинском языке. Дальше процедура аналогична той, которую проходят родители детей, родившихся в Украине. Нужно либо переслать документ в органы социальной защиты, либо воспользоваться порталом «Дія».

Отметим, что иностранное свидетельство о рождении не позволяет родителям оформить онлайн помощь при рождении ребенка и компенсацию за «пакунок малюка» — то есть им придется пересылать документы почтой.

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