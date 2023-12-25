Во сколько обойдется в среднем новогодний стол в Днепре: не менее половины прожиточного минимума

В этом году новогодний стол для жителей Днепра обойдется в среднем в 2879 грн. Об этом заявили в «Институте аграрной экономики». По данным этого учреждения, это на 214 грн больше, чем в прошлом году. Журналисты dnepr.info решили подсчитать, что может позволить купить себе житель Днепра на новогодний стол на сумму равную прожиточному минимуму в Украине, а это – 2684 грн.

Для этого журналисты dnepr.info отправились в несколько ближайших супермаркетов, чтобы сделать покупки.

Покупать будем продукты средней ценовой категории, не слишком дешевые, но и не слишком дорогие. И первый товар в списке – шампанское. Вино игристое Артемовское можно купить по цене от 179 до 204 грн в зависимости от того сладкое оно, сухое или полусладкое. Мы взяли самый недорогой вариант. При этом за аналогичную цену или даже дешевле можно купить игристые вина иностранных производителей. В придачу ко всему торговые точки сейчас проводят различные акции и делают скидки на «новогодний» алкоголь.

Для нарезки взяли палку сырокопченой колбасы. Стандартная палка в 340 грамм обошлась нам примерно в 180 грн.

Сыр брали по акции – в целях экономии. Акционный товар обошелся нам в 240 грн за кило, мы взяли 200 грамм – вышло 48 грн за сыр «Маасдам».

Цитрусовых в магазинах много, такое ощущение что апельсины и мандарины в фруктово-овощных отделах заполонили собой все. Цены – разные. Мы взяли полкило мандарин – потратили 35 грн и столько же апельсин за аналогичную потом добавили еще полкило яблок за 10 грн.

Особо много сладкого решили не брать – взяли 200 грамм конфет на 40 грн и полкило печенья за 65 грн грн. На два литра минералки потратили 20 грн, сладкий напиток-газировка нам обошелся в 40 грн и еще мы взяли за 48 грн литр сока.

Как итог на сладкий стол и нарезку с алкоголем мы уже потратили 700 грн На салаты и гарнир у нас осталось 1984 грн.

В качестве гарнира взяли полкило куриных ножек на развес – потратили 39 грн, потом еще немного картошки – цены на нее взлетели и за два кило овоща пришлось отдать 40 грн. На гарнир ушло 79 грн.

Салатов на нашем праздничном столе будет два – оливье и сельдь под шубой. На первый купили полкило картошки – 10 грн, 7 яиц – 36 грн, решили вместо колбасы добавить куриное филе, поскольку выходило на 10 грн дешевле – потратили на мясо 85 грн. Брали на развес, потому что так выходило дешевле. Банку зеленого горошка удалось купить по акции – за 30 грн, на большую пачку майонеза для двух салатов потратили 60 грн. Соленые огурцы брали на развес на рынке – так дешевле, потратили на 200 грамм 20 грн. Еще купили морковки на 6 грн. На этот салат и большую пачку майонеза ушло 247 грн.

Для второго салата мы также купили полкило картошки – 10 грн, почти кило свеклы – потратили почти 9 грн, головку лука на 3 грн, два яйца для украшения – 12 грн, сельдь обошлась в 45 грн за 300 грамм. Полкило морковки обошлось 6 грн. Итого на салат потратили 85 грн без учета майонеза. На два салата мы потратили 330 грн.

Еще решили взять небольшой кусочек соленой красной рыбы за 100 грн – вышло немного – 80 грамм, из солений решили купить баночку грибов – 300 грам обошлись в 80 грн.

Все это у нас ушло 589 грн. С учетом алкоголя, напитков, сладостей и фруктов потратили 1289 грн. Что ж осталось даже деньги на красную икру – еще один символ Нового года. В магазинах цены на нее стартуют от 187 грн за 80 гр и до 1800 грн за 50 грамм. Все зависит от вида рыбы, производителя и прочего. Самую недорогую мы брать не рискнули, взяли 100 грамм за 270 грн – это средняя ценовая категория на лососевую икру в супермаркетах Днепра.

Как ее выбрать и какую покупать – каждый решает сам. Итого на новогодний стол мы потратили 1569 грн. Это большая часть прожиточного минимума. Нужно учесть, что часть товаров мы покупали по акционным ценам, еще на части – мясе и рыбе – решили сэкономить и взяли немного этих продуктов. Если бы не экономили, брали товар без акции, не ходили на рынок за огурцами, не брали бы рыбу на развес, а заменили ее обычной вареной колбасой, взяли не 100 грамм красной рыбы, а больше или решили бы сделать какие-нибудь дополнительные салаты – стоимость бы легко перевалила за 2 тыс грн.

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