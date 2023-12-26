Як дніпрянам отримати «пакунок малюка» якщо дитина народилася не в Україні: інструкція

В Україні батьки новонароджених отримують «пакунок малюка», до якого входять речі, які необхідні для дитини в перші місяці після народження: підгузки, пелюшки, одяг, рушники тощо. Якщо в пологовому будинку батьки не отримують такого бебі-бокса, то вони можуть звернутися за отриманням матеріальної допомоги замість «пакунку малюка». На це батьки мають місяць. Допомога у розмірі трьох прожиткових мінімумів на дитину до 6 років, а це – 6,8 тис грн, буде виплачена протягом року з моменту звернення. До введення воєнного стану витрачати її можна було лише на товари для догляду за дитиною – кошти гігієни, одяг, харчування. Зараз використовувати гроші можна на що завгодно – від купівлі їжі до ліків.

Журналісти dnepr.info дізналися, як отримати бебі-бокс чи грошову компенсацію за «пакунок малюка» тим батькам, діти яких народилися закордоном.

Якщо дитина народилась в Україні

Подати заяву на отримання допомоги замість «пакунку малюка» можна, прийшовши до відділення соціального захисту населення за місцем прописки, у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг або через особистий кабінет на сайті Міністерства соціальної політики, а також через «Дію».

Для отримання допомоги потрібно буде написати заяву, додати до неї копію свідоцтва про народження дитини, номер платника податків, довідку з пологового будинку, де буде написано, що бебі-бокс сім’я не отримала. Також потрібно буде надати номер банківського рахунку, на який буде перераховано кошти.

Якщо дитина народилася закордоном

Якщо дитина народилася не в Україні, то батькам потрібно зібрати пакет документів, що складається із засвідченої копії свідоцтва про народження дитини – вона може бути або перекладена українською мовою (якщо її видала медустанова іншої країни), або отримати свідоцтво можна у консульстві України – воноа буде вже українською мовою. Далі процедура аналогічна до тієї, яку проходять батьки дітей, які народилися в Україні. Потрібно або надіслати документ до органів соціального захисту, або скористатися порталом «Дія».

Зазначимо, що іноземне свідоцтво про народження не дозволяє батькам оформити онлайн допомогу при народженні дитини та компенсацію за «пакунок малюка» – тобто їм доведеться пересилати документи поштою.

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