Як дніпрянам отримати «пакунок малюка» якщо дитина народилася не в Україні: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися, як отримати бебі-бокс чи грошову компенсацію за «пакунок малюка» тим батькам, діти яких народилися закордоном.
Подати заяву на отримання допомоги замість «пакунку малюка» можна, прийшовши до відділення соціального захисту населення за місцем прописки, у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг або через особистий кабінет на сайті Міністерства соціальної політики, а також через «Дію».
Для отримання допомоги потрібно буде написати заяву, додати до неї копію свідоцтва про народження дитини, номер платника податків, довідку з пологового будинку, де буде написано, що бебі-бокс сім’я не отримала. Також потрібно буде надати номер банківського рахунку, на який буде перераховано кошти.
Якщо дитина народилася не в Україні, то батькам потрібно зібрати пакет документів, що складається із засвідченої копії свідоцтва про народження дитини – вона може бути або перекладена українською мовою (якщо її видала медустанова іншої країни), або отримати свідоцтво можна у консульстві України – воноа буде вже українською мовою. Далі процедура аналогічна до тієї, яку проходять батьки дітей, які народилися в Україні. Потрібно або надіслати документ до органів соціального захисту, або скористатися порталом «Дія».
Зазначимо, що іноземне свідоцтво про народження не дозволяє батькам оформити онлайн допомогу при народженні дитини та компенсацію за «пакунок малюка» – тобто їм доведеться пересилати документи поштою.
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