Як дніпрянину змінити номер телефона у декларації з сімейним лікарем та що для цього потрібно

Що робити коли пацієнт міняє номер телефону і як змінити його в декларації з сімейним лікарем – розбирались журналісти dnepr.info.
Якщо пацієнт просто вирішив змінити номер телефону і при цьому має стару картку яка ще працює – потрібно просто прийти до лікаря і попросити медика зменити метод автентифікації – на попередній номер в такому випадку надійде код-підтвердження для зміни даних і завдяки йому лікар зможе актуалізувати новий номер пацієнта в системі.
Якщо попередній номер не працює, то пацієнт може подати заявку на зміну метода автентифікації самостійно на сайті НСЗУ. При правильному заповненні заявки номер телефону буде змінено протягом доби. Під час заповнення заявки потрібно буде указати ідентифікаційний податковий номер та номер документа, що посвідчує особу, а також погодитись на обробку персональних даних.
Після цього пацієнту потрібно буде звернутись до лікаря аби той вніс новий номер до системи. При зміні номера телефону декларацію перекладати непотрібно.
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