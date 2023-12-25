Скільки коштуватиме в середньому новорічний стіл у Дніпрі: не менше половини прожиткового мінімуму

Цього року новорічний стіл для мешканців Дніпра коштуватиме в середньому 2879 грн. Про це заявили в Інституті аграрної економіки. За даними цієї установи, це на 214 грн більше, ніж торік. Журналісти dnepr.info вирішили підрахувати, що може дозволити купити житель Дніпра на новорічний стіл на суму рівну прожитковому мінімуму в Україні, а це – 2684 грн.

Для цього журналісти dnepr.info вирушили до кількох найближчих супермаркетів, щоб зробити покупки.

Купуватимемо продукти середньої цінової категорії, не надто дешеві, але й не надто дорогі. І перший товар у списку – шампанське. Вино ігристе Артемівське можна купити за ціною від 179 до 204 грн. залежно від того солодке воно, сухе або напівсолодке. Ми взяли найдешевший варіант. При цьому за аналогічну ціну або навіть дешевше можна купити ігристі вина іноземних виробників. На додаток до всього, торгові точки зараз проводять різні акції і роблять знижки на «новорічний» алкоголь.

Для нарізки взяли палицю сирокопченої ковбаси. Стандартна палиця 340 грам обійшлася нам приблизно 180 грн.

Сир брали по акції – з метою економії. Акційний товар коштував нам 240 грн за кіло, ми взяли 200 грам – вийшло 48 грн за сир «Маасдам».

Цитрусових у магазинах багато, таке відчуття що апельсини та мандарини у фруктово-овочевих відділах заполонили собою все. Ціни – різні. Ми взяли півкіло мандарин – витратили 35 грн і стільки ж апельсин за аналогічну потім додали ще півкіло яблук за 10 грн.

Особливо багато солодкого вирішили не брати – взяли 200 грам цукерок на 40 грн та півкіло печива за 65 грн грн. На два літри мінералки витратили 20 грн, солодкий напій нам обійшовся в 40 грн і ще ми взяли за 48 грн. літр соку.

Як результат на солодкий стіл та нарізку з алкоголем ми вже витратили 700 грн. На салати та гарнір у нас залишилося 1984 грн.

У якості м’ясного та гарніру взяли півкіло курячих ніжок на вагу – витратили 39 грн, потім ще трохи картоплі – ціни на неї злетіли і за два кіло овоча довелося віддати мінімум 40 грн. На все це пішло 79 грн.

Салатів на нашому святковому столі буде два – олів’є та оселедець під шубою. На перший купили півкіло картоплі – 10 грн, 7 яєць – 42 грн, вирішили замість ковбаси додати куряче філе, оскільки виходило на 10 грн. дешевше – витратили на м’ясо 85 грн.

Брали на вагу, бо так виходило дешевше. Банку зеленого горошку вдалося купити за акцією – за 30 грн, на велику пачку майонезу для двох салатів витратили 60 грн. Солоні огірки брали на вагу на ринку – так дешевше витратили на 200 грам 20 грн. Ще купили моркви на 6 грн. На цей салат і велику пачку майонезу пішло 253 грн.

Для другого салату ми також купили півкіло картоплі – 10 грн, майже кіло буряків – витратили майже 9 грн, головку цибулі на 3 грн, два яйця для прикраси – 12 грн, оселедець обійшовся у 45 грн за 300 грам. Півкіло моркви коштувало 6 грн. Разом на салат витратили 85 грн. без урахування майонезу. На два салати ми витратили 336 грн.

Ще вирішили взяти невеликий шматочок солоної червоної риби за 100 грн – вийшло небагато – 80 грам, із солінь вирішили купити баночку грибів – 300 грам коштували 80 грн.

Все це у нас пішло 589 грн. З урахуванням алкоголю, напоїв, солодощів та фруктів витратили 1289 грн. Що ж лишилося навіть гроші на кавˋяр – ще один символ Нового року. У магазинах ціни на нього стартує від 187 грн за 80 грам і до 1800 грн за 50 грам. Все залежить від виду риби, виробника та іншого. Найдорожчий ми брати не ризикнули, взяли 100 грамів за 270 грн – це середня цінова категорія на лососевий кавˋяр в супермаркетах Дніпра. Як її вибрати та яку купувати – кожен вирішує сам.

На новорічний стіл ми витратили 1574 грн. Це більша частина прожиткового мінімуму. Потрібно врахувати, що частину товарів ми купували за акційними цінами, ще на частині – м’ясі та рибі – вирішили заощадити та взяли небагато цих продуктів. Якби не економили, брали товар без акції, не ходили на ринок за огірками, не брали б рибу на вагу, а замінили її звичайною вареною ковбасою, взяли не 100 грамів червоної риби, а більше або вирішили б зробити якісь додаткові салати – вартість легко перевалила б за 2 тис грн.

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