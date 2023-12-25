ТОП-10 причин через які мешканцям Дніпра можуть скасувати субсидію

З яких причин це може статися, – дізналися журналісти dnepr.info.
Субсидію можуть скасувати серед опалювального або опалювального періоду. Статися це може у випадку, якщо порушено одну з умов її отримання. Таких умов є кілька.
Перша – це заборгованість із комунальної оплати. Якщо вона перевищує понад 680 грн, то субсидію можуть призупинити доки одержувач не сплатить борги.
Друга – це переїзд одержувача, коли він не повідомив про це органи ПФУ і, наприклад, здав квартиру в оренду без договору та в цей час продовжує отримувати її субсидію, а сам живе в іншому місці.
Третя – отримання додаткового доходу – це може бути продаж нерухомого та рухомого майна, а також отримання спадщини.
Четверта – зміна складу сім’ї. Наприклад, домоволодіння отримувало субсидію з розрахунку, що у ньому проживають троє людей, а один із них у якийсь момент переїхав, але домоволодіння продовжило отримувати субсидію і на трьох.
П’ята – це покупка машини чи майнові зміни.
Шоста – це інформація про те, що один із членів домогосподарства виїхав за кордон і живе там понад 60 днів.
Сьома – одержувач здійснив покупку більш ніж на 50 тис грн – це дає органам ПФУ можливість уже не вважати сім’ю малозабезпеченою.
Восьма – якщо орендар отримував субсидію на житло і при цьому у нього закінчився договір оренди із власником житла.
Дев’ята – зміна розміру доходу у бік підвищення.
Десята – якщо у домоволодінні прописана повнолітня людина, яка не навчається та не працює.
Для того, щоб субсидію не скасували про зміни у складі сім’ї, майнових прав та іншого необхідно повідомити ПФУ протягом місяця, в якому ці зміни відбулися. Тоді є шанс уникнути скасування субсидії.
Якщо домоволодіння перестає вважатися малозабезпеченим, виплати субсидії припиняються.
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