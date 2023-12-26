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  • Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

Сьогодні 14:59
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Харківська вулиця у Дніпрі – одна з найдавніших у місті. Перші будинки тут з'явилися ще на початку 1800-х років. За весь час свого існування вона жодного разу не змінювала назву. З розвитком міста стала однією із центральних. Вулиця не велика, на її початку будувалися великі прибуткові будинки, наприкінці – маленькі одноповерхові будиночки.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала ця вулиця кілька десятків років тому.

У 1920-х роках усі ці прибуткові будинки перетворилися на комунальні квартири. Наприкінці 1990-х років частину старовинних будинків було знесено, деякі згоріли, ще кілька – доживають свого віку.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

Наприкінці 1890-х років тут був побудований один із найзнаменитіших будинків на Харківській вулиці – прибутковий будинок Померанця. Він був висотою в чотири поверхи, мав дві секції та арку проїзду на рівні першого поверху. Також на першому поверсі були торгові приміщення. Сьогодні від будинку залишилася фактично одна стіна, вона валиться на очах. Ділянка, де знаходиться будівля огороджена, вхід туди закрито. Будинок Померанця дивом не постраждав під час Другої світової війни, у 1960-х був капітально відремонтовано, але у 1980-х у ньому сталася пожежа, мешканців відселили. Будинок обіцяли відновити, але поки що роботи відкладено на невизначений термін.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

У цьому будинку, побудованому наприкінці 1880-х років, знаходився прибутковий будинок Шифрина, а також контори, що займаються продажем цегли. Пізніше – різні проектні інститути та трести, а тепер – магазини та бізнес-приміщення.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

Ще один старовинний будинок був збудований у 1850-х роках. Наразі будівля знаходиться у напівзанедбаному стані, на першому поверсі в ньому знаходяться магазини.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

На місці знесених будівель з’явилися торгові центри, магазини та адміністративні будинки.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

Тут тепер будують новий ТЦ.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

А так виглядало перехрестя вулиць Харківської та Королеви Єлизавети.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

У 1950-х роках на Харківській рідко можна було побачити автомобілі. Частина доріг виглядала так.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

Тепер це жвава проїзна частина, з правого боку якої йде будівництво нового ТЦ.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

Ближче до річки на Харківській будувалися маленькі одноповерхові будинки. У 1990-х їх забрали, а проїжджу частину розширили.

Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

фото: О. Волок, блок А. Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)Русский

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