Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

Харківська вулиця у Дніпрі – одна з найдавніших у місті. Перші будинки тут з'явилися ще на початку 1800-х років. За весь час свого існування вона жодного разу не змінювала назву. З розвитком міста стала однією із центральних. Вулиця не велика, на її початку будувалися великі прибуткові будинки, наприкінці – маленькі одноповерхові будиночки.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала ця вулиця кілька десятків років тому.

У 1920-х роках усі ці прибуткові будинки перетворилися на комунальні квартири. Наприкінці 1990-х років частину старовинних будинків було знесено, деякі згоріли, ще кілька – доживають свого віку.

Наприкінці 1890-х років тут був побудований один із найзнаменитіших будинків на Харківській вулиці – прибутковий будинок Померанця. Він був висотою в чотири поверхи, мав дві секції та арку проїзду на рівні першого поверху. Також на першому поверсі були торгові приміщення. Сьогодні від будинку залишилася фактично одна стіна, вона валиться на очах. Ділянка, де знаходиться будівля огороджена, вхід туди закрито. Будинок Померанця дивом не постраждав під час Другої світової війни, у 1960-х був капітально відремонтовано, але у 1980-х у ньому сталася пожежа, мешканців відселили. Будинок обіцяли відновити, але поки що роботи відкладено на невизначений термін.

У цьому будинку, побудованому наприкінці 1880-х років, знаходився прибутковий будинок Шифрина, а також контори, що займаються продажем цегли. Пізніше – різні проектні інститути та трести, а тепер – магазини та бізнес-приміщення.

Ще один старовинний будинок був збудований у 1850-х роках. Наразі будівля знаходиться у напівзанедбаному стані, на першому поверсі в ньому знаходяться магазини.

На місці знесених будівель з’явилися торгові центри, магазини та адміністративні будинки.

Тут тепер будують новий ТЦ.

А так виглядало перехрестя вулиць Харківської та Королеви Єлизавети.

У 1950-х роках на Харківській рідко можна було побачити автомобілі. Частина доріг виглядала так.

Тепер це жвава проїзна частина, з правого боку якої йде будівництво нового ТЦ.

Ближче до річки на Харківській будувалися маленькі одноповерхові будинки. У 1990-х їх забрали, а проїжджу частину розширили.

фото: О. Волок, блок А. Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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