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  • Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Сегодня 14:59
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Харьковская улица в Днепре – одна из самых давних в городе. Первые дома тут появились еще в начале 1800-х годов. За все время своего существования она ни разу не меняла названия. С развитием города стала одной из центральных. Улица не большая, в ее начале  строились большие доходные дома, в конце – маленькие одноэтажные домики.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела эта улица несколько десятков лет назад.

В 1920-х годах все эти доходные дома превратились в коммунальные квартиры. В конце 1990-х годов часть старинных домов были снесены, некоторые сгорели, еще несколько – доживают свой век.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

В конце 1890-х годов тут был построен один из самых знаменитых домов на Харьковской улице – доходный дом Померанца. Он был высотой в четыре этажа, имел две секции и арку проезда на уровне первого этажа. Также на первом этаже находились торговые помещения. Сегодня от дома осталась фактически одна стена, он рушится на глазах. Участок, где находится здание огражден, вход туда закрыт. Дом Померанца чудом не пострадал во время Второй мировой войны, в 1960-х капитально отремонтирован, но в 1980-х в нем случился пожар, жильцов отселили. Дом обещали восстановить, но пока что работы отложены на неопределенный срок.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

В этом здании, построенном в конце 1880-х годов, находился доходный дом Шифрина, а также конторы, занимающиеся продажей кирпичей. Позже – различные проектные институты и тресты, а теперь – магазины и бизнес-помещения.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Еще один старинный дом был построен в 1850-х годах. Сейчас здание находится в полузаброшенном состоянии, на первом этаже в нем находятся магазины.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

На месте снесенных зданий появились торговые центры, магазины и административные здания.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Тут теперь строят новый ТЦ.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

А так выглядел перекресток улиц Харьковской и Королевы Елизаветы.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

В 1950-х годах на Харьковской редко можно было увидеть автомобили. Часть дорог выглядела вот так.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Теперь это оживленная проезжая часть, с правой стороны которой идет строительство нового ТЦ.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Ближе к реке на Харьковской строились маленькие, одноэтажные дома. В 1990-х их убрали, а проезжую часть расширили.

Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

фото: А. Волок, блок А. Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

 

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Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)Русский

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