Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Харьковская улица в Днепре – одна из самых давних в городе. Первые дома тут появились еще в начале 1800-х годов. За все время своего существования она ни разу не меняла названия. С развитием города стала одной из центральных. Улица не большая, в ее начале строились большие доходные дома, в конце – маленькие одноэтажные домики.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела эта улица несколько десятков лет назад.

В 1920-х годах все эти доходные дома превратились в коммунальные квартиры. В конце 1990-х годов часть старинных домов были снесены, некоторые сгорели, еще несколько – доживают свой век.

В конце 1890-х годов тут был построен один из самых знаменитых домов на Харьковской улице – доходный дом Померанца. Он был высотой в четыре этажа, имел две секции и арку проезда на уровне первого этажа. Также на первом этаже находились торговые помещения. Сегодня от дома осталась фактически одна стена, он рушится на глазах. Участок, где находится здание огражден, вход туда закрыт. Дом Померанца чудом не пострадал во время Второй мировой войны, в 1960-х капитально отремонтирован, но в 1980-х в нем случился пожар, жильцов отселили. Дом обещали восстановить, но пока что работы отложены на неопределенный срок.

В этом здании, построенном в конце 1880-х годов, находился доходный дом Шифрина, а также конторы, занимающиеся продажей кирпичей. Позже – различные проектные институты и тресты, а теперь – магазины и бизнес-помещения.

Еще один старинный дом был построен в 1850-х годах. Сейчас здание находится в полузаброшенном состоянии, на первом этаже в нем находятся магазины.

На месте снесенных зданий появились торговые центры, магазины и административные здания.

Тут теперь строят новый ТЦ.

А так выглядел перекресток улиц Харьковской и Королевы Елизаветы.

В 1950-х годах на Харьковской редко можно было увидеть автомобили. Часть дорог выглядела вот так.

Теперь это оживленная проезжая часть, с правой стороны которой идет строительство нового ТЦ.

Ближе к реке на Харьковской строились маленькие, одноэтажные дома. В 1990-х их убрали, а проезжую часть расширили.

фото: А. Волок, блок А. Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: