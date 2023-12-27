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  • Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

Сегодня 13:01
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Самые популярные квартиры для покупки в Днепре – однокомнатные, поскольку они более выгодны в дальнейшем содержании – меньше платить за коммунальные услуги, в частности отопление. А благодаря современному подходу к использованию пространства, при их обустройстве можно такие помещения сделать более функциональными, чем двухкомнатные.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых квартир на продажу, которые находятся в Соборном районе Днепра.

Самая дешевая квартира в Соборном районе Днепра нашлась в переулке Добровольцев, на жилмассиве Победа. За 17 кв м общей площади владелец помещения просит почти 796 тыс грн. Квартира находится на втором этаже панельного дома. В ней есть косметический ремонт и мебель, так что новый хозяин может сразу начать жить в ней и постепенно делать ремонт.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

Чуть дороже —  871 тыс грн обойдется однокомнатная квартира неподалеку от жилмассива Победа-2, находится она на 1 этаже. Общая площадь квартиры – 34 кв м. В ней уже сделан частичный ремонт.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

Доплатив немного – за 886 тыс грн в Днепре можно купить однокомнатную в доме на Соборной площади. Сам дом в 4 этажа, квартира находится на втором этаже. Общая ее площадь 21,2 кв м. Здание – новострой. Состояние жилья – после строителей. Квартиры продает застройщик.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

947 тыс грн обойдется квартира на улице Полигонной в Днепре. Помещение общей площадью 29 кв м, находится на среднем этаже панельного дома. В квартире косметический ремонт.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

Купить однокомнатную на улице Гусенко в Соборном районе Днепра обойдется в 945 тыс грн. Находится она на 1 этаже 6-ти этажного дома. Общая площадь квартиры 28,1 кв м. В квартире хороший ремонт, новому хозяину достанется вся мебель и техника.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

Столько же просят за однокомнатную на бульваре Платонова, в районе жилмассива Тополь. Квартира находится на последнем этаже 16-ти этажного дома. Общая площадь помещения 35 кв м. В квартире был косметический ремонт.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

За 1,023 млн грн в Днепре можно купить однокомнатную квартиру на проспекте Гагарина. Находится она на последнем этаже «хрущевки». Общая площадь 32 кв м. Квартире необходим ремонт.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

За аналогичную сумму можно купить однокомнатную квартиру на Староказацкой в Днепре. Находится она на первом этаже двухэтажного дома, общая площадь 33 кв м. Само помещение было оборудовано под косметический салон, но там можно и жить – сделан офисный ремонт, есть кое-какая мебель.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

Чуть дороже – 1,061 млн грн обойдется однокомнатная квартира на улице Телевизионной. Общая площадь помещения 32 кв м, стены дома из панелей, квартире требуется ремонт. Находится она на 3 этаже 5-ти этажного дома.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

За 1,174 млн грн можно купить квартиру на улице Высоковольтной, недалеко от Подстанции. В ней 31 кв м общей площади, есть металлопластиковые окна, состояние жилое. Находится квартира на 3 этаже «хрущевки».

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

 

 

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