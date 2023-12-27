Сколько стоят и как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Соборном районе Днепра

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых квартир на продажу, которые находятся в Соборном районе Днепра.
Самая дешевая квартира в Соборном районе Днепра нашлась в переулке Добровольцев, на жилмассиве Победа. За 17 кв м общей площади владелец помещения просит почти 796 тыс грн. Квартира находится на втором этаже панельного дома. В ней есть косметический ремонт и мебель, так что новый хозяин может сразу начать жить в ней и постепенно делать ремонт.
Чуть дороже — 871 тыс грн обойдется однокомнатная квартира неподалеку от жилмассива Победа-2, находится она на 1 этаже. Общая площадь квартиры – 34 кв м. В ней уже сделан частичный ремонт.
Доплатив немного – за 886 тыс грн в Днепре можно купить однокомнатную в доме на Соборной площади. Сам дом в 4 этажа, квартира находится на втором этаже. Общая ее площадь 21,2 кв м. Здание – новострой. Состояние жилья – после строителей. Квартиры продает застройщик.
947 тыс грн обойдется квартира на улице Полигонной в Днепре. Помещение общей площадью 29 кв м, находится на среднем этаже панельного дома. В квартире косметический ремонт.
Купить однокомнатную на улице Гусенко в Соборном районе Днепра обойдется в 945 тыс грн. Находится она на 1 этаже 6-ти этажного дома. Общая площадь квартиры 28,1 кв м. В квартире хороший ремонт, новому хозяину достанется вся мебель и техника.
Столько же просят за однокомнатную на бульваре Платонова, в районе жилмассива Тополь. Квартира находится на последнем этаже 16-ти этажного дома. Общая площадь помещения 35 кв м. В квартире был косметический ремонт.
За 1,023 млн грн в Днепре можно купить однокомнатную квартиру на проспекте Гагарина. Находится она на последнем этаже «хрущевки». Общая площадь 32 кв м. Квартире необходим ремонт.
За аналогичную сумму можно купить однокомнатную квартиру на Староказацкой в Днепре. Находится она на первом этаже двухэтажного дома, общая площадь 33 кв м. Само помещение было оборудовано под косметический салон, но там можно и жить – сделан офисный ремонт, есть кое-какая мебель.
Чуть дороже – 1,061 млн грн обойдется однокомнатная квартира на улице Телевизионной. Общая площадь помещения 32 кв м, стены дома из панелей, квартире требуется ремонт. Находится она на 3 этаже 5-ти этажного дома.
За 1,174 млн грн можно купить квартиру на улице Высоковольтной, недалеко от Подстанции. В ней 31 кв м общей площади, есть металлопластиковые окна, состояние жилое. Находится квартира на 3 этаже «хрущевки».
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