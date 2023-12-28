12 самых запоминающихся событий Днепра за 2023 год в фото

2023 год подходит к концу. Он был богат на разные события, и плохие, и хорошие. Для каждого из жителей Днепра этот год запомнился по-своему. В жизни нашего города в этом году было много происшествий, курьезов, задержаний, трагических событий, часть из которых неразрывно была связана с событиями в стране.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых интересных событий, произошедших в Днепре в 2023 году.

Январь 2023

14 февраля около 16 часов дня российская ракета попала в жилой дом на жилмассиве Победа. Было разрушено два подъезда многоэтажного здания, 46 человек погибли, еще почти 80 получили ранения. Завалы здания разбирали несколько дней. В декабре начали демонтаж двух разрушенных подъездов. Работы будут продолжаться до марта 2024 года.

Февраль 2023

В середине февраля в Украине установилась теплая погода и перестали действовать плановые графики отключения света, установленные из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Для жителей Днепра это значило, что на улицах снова стало работать освещение, в домах у многих снова постоянно была вода и тепло, магазины выключили генераторы, а коммунальный транспорт снова стал ходить по расписанию.

Март 2023

Из-за очень теплого начала весны Днепр первым из городов Украины, который завершил отопительный сезон. Часть жителей такие действия коммунальщиков поддержали, поскольку не хотели платить лишние деньги за отопление, часть – не поддержали, впрочем, такая история в Днепре повторяется каждый год при отключении отопления, будь то март на календаре или апрель.

Апрель 2023

В середине апреля в Днепре началось наводнение. Река стремительно вышла из берегов, затопив часть набережной, пляж Монастырского острова, парка Сагайдак и жилмассива Солнечный. К концу месяца река вернулась в свое русло. Такой паводок был зафиксирован на всей территории области.

Также в апреле после долгого перерыва снова заработала сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс». В первый день, а также несколько последующих к открытым ресторанам выстраивались очереди из желающих съесть БигМак или картошку фри.

Май 2023

26 мая российская ракета попала в поликлинику не левом берегу Днепра. Сначала жители города услышали взрыв, и лишь только потом включилась сирена воздушного оповещения. Атака унесла жизни четырех человек, трое из которых были сотрудниками медучреждения. Также пострадали 32 человека. 27 мая был объявлен Днем траура в городе. Из-за удара были повреждены 12 домов.

Июнь 2023

В июне 2023 года Днепр стал мелеть – в засушливую солнечную погоду такое случается с рекой регулярно. И из воды в районе Монастырского острова показался фрагмент затопленной Поповой косы, в народе ее еще называют «остров Ад». Попова коса была затоплена во время строительства ДнепроГЕС в 1930-х годах, сейчас она лишь изредка показывается над поверхностью воды.

Июль 2023

Вечером 28 июля выпущенная российскими войсками ракета попала в еще один жилой дом в Днепре. Также пострадало часть здания СБУ. В результате травмы получили 9 человек, которые находились в доме. Дом еще не заселен полностью, это и позволило избежать смертей и большого количества пострадавших.

Август 2023

В социальных сетях и телеграм-каналах города обратили внимание на то, что на Европейской площади в Днепре появилась девушка, которая, несмотря на августовскую жару, одета в глухую черную одежду и весь день стоит на солнцепеке у столба, опершись о него рукой. По словам некоторых свидетелей, девушка стояла у столба часами, иногда просила еду у прохожих. Поведение девушки привлекло внимание многих. На Европейскую площадь приходили молодые люди, часть из них насмехалась над ней, оцепляла столб, у которого стояла девушка, пытались с ней заговорить и издевались над девушкой, снимая все на видео и выкладывая в социальные сети. Через время девушка стала пропадать, потом снова появилась. Сейчас о ней ничего не слышно.

29 августа экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель вел себя агрессивно, от него пахло спиртным, он хамил полицейскому, как пассажирка, находящаяся рядом. Сначала водитель напал на полицейскую и ударил ее в лицо, ударил патрульного и бросил его на асфальт. После этого патрульный применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался. Полицейский был задержан, сейчас он находится под домашним арестом.

Сентябрь 2023

2 сентября у себя дома был задержан олигарх из Днепра Игорь Коломойский. Сейчас он находится в СИЗО. По данным следствия в течение 2013-2020 годов он легализовал 570 млн грн путем вывода их за границу.

Октябрь 2023

СБУ и Офис генпрокурора в октябре заявили о задержании директора одного из днепропетровских заводов по изготовлению арматурной продукции. Он продавал россиянам стратегически важные комплектующие для их военной инфраструктуры. Продукция была нужна противнику для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации. В рф было незаконно экспортировано товара на более чем 2 млн грн.

Ноябрь 2023

Вечером 5 ноября жители Днепра и области увидели, что небо окрасилось в необычный красный цвет. В разных частях города оттенки красного отличались – от яркого и насыщенного алого до розового. Оказалось, что жители Днепра стали свидетелями полярного сияния под названием «Аврора», а само сияние – результат магнитной бури на Солнце и свечения верхних слоев атмосферы.

Декабрь 2023

12 декабря на оператора связи «Киевстар» была совершена хакерская атака, что привело к сбою в его работе по всей стране, в том числе и Днепре. Несколько дней не было связи, не работал интернет. Часть пользователей «Киевстара» тут же начала атаковать магазины, где можно было купить сим-карты других мобильных операторов. Карточки сразу взлетели в цене, ими стали спекулировать на досках объявлений о продаже в интернете и перепродавать с рук.

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