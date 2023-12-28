12 найбільш пам’ятних подій Дніпра за 2023 рік у фото

2023 рік добігає кінця. Він був багатим на різні події, і погані, і добрі. Для кожного із мешканців Дніпра цей рік запам'ятався по-своєму. У житті нашого міста цього року було багато подій, курйозів, затримань, трагічних подій, частина яких нерозривно була пов'язана з подіями в країні.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найцікавіших подій, що відбулися у Дніпрі у 2023 році.

Січень 2023

14 лютого близько 16 години дня російська ракета влучила у багатоквартирний будинок на житловому масиві Перемога. Було зруйновано два під’їзди багатоповерхової будівлі, 46 людей загинуло, ще майже 80 отримали поранення. Завали будівлі розбирали кілька днів. У грудні розпочали демонтаж двох зруйнованих під’їздів. Роботи триватимуть до березня 2024 року.

Лютий 2023

У середині лютого в Україні встановилася тепла погода та перестали діяти планові графіки відключення світла, встановлені через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури. Для мешканців Дніпра це означало, що на вулицях знову стало працювати освітлення, у будинках у багатьох знову постійно була вода та тепло, магазини вимкнули генератори, а комунальний транспорт знову почав ходити за розкладом.

Березень 2023

Через дуже теплий початок весни Дніпро першим із міст України, завершив опалювальний сезон. Частина мешканців такі дії комунальників підтримали, оскільки не хотіли платити зайві гроші за опалення, частина – не підтримали, втім, така історія у Дніпрі повторюється щороку при відключенні опалення, чи то березень на календарі чи квітнень.

Квітень 2023

У середині квітня у Дніпрі розпочалася повінь. Річка стрімко вийшла з берегів, затопивши частину набережної, пляж Монастирського острова, парку Сагайдак та житлового масиву Сонячний. До кінця місяця річка повернулася у своє русло. Така повінь була зафіксована на всій території області.

Також у квітні після довгої перерви знову запрацювала мережа ресторанів швидкого харчування МакДональдс. У перший день, а також кілька наступних до відкритих ресторанів вишиковувалися черги з бажаючих з’їсти БігМак або картоплю фрі.

Травень 2023

26 травня російська ракета влучила до поліклініки на лівому березі Дніпра. Спочатку жителі міста почули вибух, і лише потім включилася сирена повітряного сповіщення. Атака забрала життя чотирьох людей, троє з яких були працівниками медустанови. Також постраждали 32 особи. 27 травня було оголошено Днем жалоби у місті. Через удар було пошкоджено 12 будинків.

Червень 2023

У червні 2023 року Дніпро став меліти – у посушливу сонячну погоду таке трапляється з річкою регулярно. І з води в районі Монастирського острова з’явився фрагмент затопленої Попової коси, у народі її ще називають «острів Ад». Попова коса була затоплена під час будівництва ДніпроГЕС у 1930-х роках, зараз лише маленька її частина зрідка з’являється над поверхнею води.

Липень 2023

Увечері 28 липня випущена російськими військами ракета потрапила до ще одного житлового будинку у Дніпрі. Також постраждала частина будівлі СБУ. Внаслідок влучання травми отримали 9 осіб, які перебували у будинку. Будинок ще не заселен повністю, це й дозволило уникнути смертей та великої кількості постраждалих.

Серпень 2023

У соціальних мережах і телеграм-каналах міста звернули увагу на те, що на Європейській площі в Дніпрі з’явилася дівчина, яка, незважаючи на серпневу спеку, одягнена в «закритий» чорний одяг і весь день стоїть на сонці у стовпа, спершись на нього рукою. За словами деяких свідків, дівчина стояла біля стовпа годинними, іноді просила їжу у перехожих. Поведінка дівчини привернула увагу багатьох. На Європейську площу приходили молоді люди, частина з них глузувала з неї, оточувала стовп, біля якого стояла дівчина, намагалися з нею заговорити і знущалися з дівчини, знімаючи все на відео та викладаючи в соціальні мережі. Через деякий час дівчина почала пропадати, потім знову з’явилася. Зараз про неї нічого не чути.

29 серпня екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Водій поводився агресивно, від нього пахло спиртним, він хамив поліцейському, як пасажирка поруч. Спочатку водій напав на поліцейську та вдарив її в обличчя, вдарив патрульного та кинув його на асфальт. Після цього патрульний застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень постраждалий помер. Поліцейського було затримано, зараз він перебуває під домашнім арештом.

Вересень 2023

2 вересня у себе вдома було затримано олігарха з Дніпра Ігоря Коломойського. Зараз він перебуває у СІЗО. За даними слідства, протягом 2013-2020 років він легалізував 570 млн грн шляхом виведення їх за кордон.

Жовтень 2023

СБУ та Офіс генпрокурора у жовтні заявили про затримання директора одного з дніпропетровських заводів із виготовлення арматурної продукції. Він продавав росіянам стратегічно важливі комплектуючі для їхньої військової інфраструктури. Продукція була потрібна противнику для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації. У Росії було незаконно експортовано товару на більш ніж 2 млн грн.

Листопад 2023

Увечері 5 листопада мешканці Дніпра та області побачили, що на чорному небі з’явився незвичайний червоний колір. У різних частинах міста відтінки червоного відрізнялися – від яскравого та насиченого червоного до рожевого. Виявилось, що жителі Дніпра стали свідками полярного сяйва під назвою «Аврора», а саме сяйво – результат магнітної бурі на Сонці та свічення верхніх шарів атмосфери.

Грудень 2023

12 грудня на оператора зв’язку «Київстар» було здійснено хакерську аткау, що призвела до збою в роботі мережі по всій країні, в тому числі й Дніпрі. Декілька днів не було зв’язку, не працював інтернет. Частина користувачів «Київстару» відразу почала атакувати магазини, де можна було купити сім-карти інших мобільних операторів. Картки відразу злетіли в ціні, ними почали спекулювати на дошках оголошень про продаж в інтернеті та перепродувати з рук.

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