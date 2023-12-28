Як 2023 рік позначився на гаманцях дніпрян: зростання цін на продукти, підвищення тарифів та нові пенсії

Через три дні настає новий рік. 2023 року життя мешканців Дніпра змінювалося від місяця до місяця: зростали ціни, підвищувалися тарифи, у пенсіонерів змінювався розмір пенсії.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку змін, які відбулися у 2023 році і які кожен мешканець Дніпра відчув на своєму гаманці та рівні доходів.

Ціни на продукти

За даними Державної служби статистики, за 2023 рік зросли середні ціни на молочні продукти, хлібобулочні вироби та м’ясо. Так, свинина подорожчала в середньому на 30 грн за рік, літр молока додав у ціні близько 3 грн, риба стала коштувати дорожче на 5-10 грн., курка в середньому подорожчала на 10-20 грн, залежно від того це ціла тушка або якась окрема її частина.

Найдорожче на ринку цінуються чомусь курячі стегна- вони подорожчали в середньому на 20 грн, аналогічно піднялася ціна на філе, курячі крильця, а ось курячі ніжки в середньому додали лише 10 грн.

Курячі яйця зазвичай влітку були дешевшими і коштували близько 40 грн за десяток, але з приходом холодів знову подорожчали до 60 грн.

З листопада місяця всі рекорди вартості б’є картопля – його ціна зросла вдвічі, у деяких магазинах кіло коштує 30 грн, хоча ще місяць тому за таку саму картоплю просили вдвічі менше.

Ціна на енергоносії

Навесні цього року ціни на бензин в Україні трималися на рівні 44-47 грн. Але у липні місяці в Україні повернули повністю повернули податок на паливо та ціни поповзли вгору. ПДВ на нафтопродукти зріс до 20%, а становив 7%. Пальне одразу подорожчало в середньому до 50-55 грн. Подорожчання палива спричинило підвищення цін на овочі та хліб восени цього року.

З 1 липня зросли ціни на електроенергію для бізнесу, що також вплинуло на вартість товарів у магазині та послуг для споживачів.

Продаж валюти

Наприкінці серпня НБУ пом’якшив обмеження щодо безготівкового продажу валюти. Банки змогли продавати долари та євро населенню без підтвердження підстав для проведення такої операції, збільшився ліміт на купівлю іноземної валюти – зі 100 тис грн до 200 тис грн на місяць з наступним розміщенням на депозитний рахунок.

З грудня скасовано всі обмеження для банків із продажу готівкової валюти.

Тарифи на комуналку

З 1 червня 2023 р зріс тариф на електроенергію для населення. Середня сума у платіжці у кожній українській родині зросла на 250-300 грн. У липні Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг хотіла підняти тарифи на воду для 34 водоканалів у різних містах України, але своє рішення скасувала.

Загалом ціни на інші комунальні послуги залишилися на колишньому рівні.

Перевірки

З 1 серпня для бізнесу було повернуто податкові перевірки, але поки що лише для тих, хто організовує азартні ігри, продає алкоголь та цигарки, надає платіжні послуги. Надалі перевірки повернуться і до решти сфер бізнесу.

Розмір пенсії

Пенсіонерам у березні було проведено індексацію пенсій, її підвищили на 19,7% для більш ніж 10 млн осіб. У квітні для працюючих пенсіонерів було проведено автоматичний перерахунок пенсій, а у липні підвищили виплати тим категоріям пенсіонерів, які працювали держслужбовцями, працювали в органах місцевого самоврядування. Як зазначили у ПФУ розмір середньої пенсії у липні 2023 року становив 5,3 тис грн. До кінця року вона збільшилася до 6 тис. грн. Мінімальні виплати цього року становили 2,093 грн.

Виплати для ВПО

Цього року було скасовано державну допомогу для тих ВПО, які тривалий час перебувають закордоном. Для інших виплати автоматично буде продовжено і наступного року.

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