Когда будем отмечать Щедрый вечер, кто такая Маланка и зачем водить козу

Еще в январе 2023 года жители Днепра и Украины отмечали канун дня святого Василия Великого или Щедрый вечер, еще в народе его называют «праздник Маланки» или «Маланки и Василя». Праздновали его вечером 13 января. В этом году из-за того, что церковь Украины перешла на новоюлианский календарь дата праздника изменилась. И теперь Щедрый вечер или «Маланку» отмечают в канун нового года – 31 декабря. В этот день по традиции накрывают праздничный стол, главное блюдо на котором – Щедрая кутя.

Журналисты dnepr.info решили узнать больше о традициях праздника и что он значит.

Откуда произошел праздник

До принятия христианства в Киевской Руси дни Маланки – символа Луны, Василия – символа Солнца связывали с циклом Солнечного круга. Сначала наши предки праздновали день Луны, а потом – день Солнца и таким образом отмечали начало нового года. Люди верили, что это волшебная ночь, когда растения и животные понимают человеческий язык и даже сами могут говорить. Считалось, что животные, если хозяева с ними плохо обращались, в эту ночь могли пожаловаться богам.

Когда было принято христианство, то искоренить народные верования и традиции было не так просто. Чтобы «приучить» людей к новой религии 31 декабря стали отмечать день преподобной Мелании, которая родилась в христианской семье и всю жизнь помогала бедным, а 1 января – святого Василия Великого, который был архиепископом Кесарии Каппадокийской и проповедовал учение Иисуса Христа. В этот вечер в церквях проходят праздничные Богослужения.

Традиции на Маланку

Главное блюдо на столе в канун нового года – кутя. Главное правило – она не должна быть постной, так что в нее можно добавлять сливки или масло. Наши предки верили, что чем богаче будет стол в этот вечер – тем лучше они будут жить в следующем году. Обычно на праздничный ужин готовили пирожки, вареники, колбасы, блинчики.

Еще одно обязательное блюдо на столе – свинина, поскольку Василий был не только символом Солнца, но и покровителем свиньи. Наши предки запекали поросенка как жертву. Считалось, если на столе будут блюда со свинины – Василий подарит семье достаток и благополучие на весь следующий год. А вот рыба на столе могла принести беду – считалось, что таким образом счастье «уплывет» из дома.

Зачем щедруют и посевают

Щедрование и посевание считается неотъемлемыми атрибутами праздниками. В основе щедривок лежат пожелания хозяевам дома – щедрого урожая, увеличения хозяйства. Таким образом люди поздравляли друг друга с новым годом и желали друг другу только хорошего. Посевание считается ритуальным действием, символизирующим богатый будущий урожай хозяев, счастье и благополучие семьи, в доме которой его проводят.

Зачем водят козу и переодеваются

После захода солнца на Маланку все идут щедровать и при этом переодеваются в костюмы различных животных и фольклорных персонажей. В давние времена считалось, что таким образом люди отпугивают злых духов, а в наше время этот обычай превратился в веселое развлечение.

Существует две традиции таких переодеваний. Согласно первой – парень переодевается «Маланкой» и ходит в компании других персонажей по домам своих родственников и веселят их песнями, танцами, шуточными сценками. Это называется «водить Маланку».

Еще одно развлечение Щедрого вечера – это «вождение козы». Это немного видоизмененная традиция описанного выше обряда. В ней парень переодевается не в Маланку, а в козу, которую сначала убивают, а потом оживляют веселыми песнями, танцами, шутками и гостинцами, которые преподносят хозяева дома. Считается, что прообразом мистерии является языческий обряд, где жрец приносил козу в жертву богам, а взамен просил для людей счастья, урожая и здоровья.

Что нельзя делать

В этот день нельзя думать о плохом, ругаться, брать или давать деньги в долг. Считается, что если в канун нового года быть в плохом настроении и без денег – то в таком же состоянии можно провести и следующий год.

Приметы на Маланку

По тому, какая была погода в этот день, наши предки предсказывали каким будет новый год. Так, если ночь была тихая и ясная – летом хорошо разрастется трава. Если утром на Василия солнце было высоко – следует ждать хорошего урожая фруктов. Иней на деревьях обещал хороший урожай зерновых и много меда. Снег «прогнозировал» дождливое лето, оттепель – лето будет теплое.

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