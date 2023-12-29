Сколько стоят самые дешевые однокомнатные квартиры в Самарском районе Днепра

Цены на жилье могут отличаться в каждом районе города. Купить квартиру в Самарском районе Днепра может быть немного дешевле, чем в Соборном, но на цену также влияет и состояние самого жилья, инфраструктура рядом, состояние дома и этаж, на котором находится выставленная на продажу квартира в Днепре.

Журналисты dnepr.info решили узнать во сколько обойдется покупка самой дешевой однокомнатной квартиры в Самарском районе Днепра, на левом берегу города.

Самой дешевой в нашем списке оказалась квартира в клубном доме на жилмассиве Приднепровск. За жилье площадью 30,6 кв м хотят 604,5 тыс грн. Находится квартира на последнем, третьем этаже дома. Дом расположен на закрытой территории, стены его утеплены, в квартире есть свет, вода, стоят счетчики. Состояние жилья — «после строителей».

Однокомнатную на жилмассиве Северный в Днепре можно купить почти за 627 тыс грн. Находится она на 6 этаже панельного дома, общая площадь 31 кв м, состояние жилья «под ремонт». В квартире есть небольшой балкон.

Купить небольшую – 21 кв м общей площади квартиру в районе улицы Синельниковской можно за 721 тыс грн. Находится она на среднем этаже 9-ти этажного дома. В квартире установлен кондиционер, водонагреватель, заменена проводка, жилье перепланировано в квартиру-студию. Требует ремонта.

Столько же обойдется приобрести жилье в районе улицы Семафорной в Днепре. Однокомнатная квартира общей площадью 33 кв м находится на 3 этаже «хрущевки». Продается с мебелью и косметическим ремонтом.

Также в районе улицы Синельниковской, но уже дороже – почти 778 тыс грн можно купить однокомнатную квартиру на 22 кв м общей площади. Находится она на 8 этаже 9-ти этажного дома. В квартире недавно был ремонт. Жилье продается в мебелью и техникой.

В районе улицы Красноводской на жилмассиве Северный в Днепре можно купить квартиру за 797 тыс грн. Общая площадь 36,6 кв м. Находится на предпоследнем этаже панельного дома. Новому собственнику достанется мебель, ковры и косметический ремонт.

В районе улицы Космонавтов, на жилмассиве Приднепровск можно купить квартиру за 801 тыс грн. Она находится на 3 этаже 9-ти этажного дома. Общая площадь 24 кв м. Есть счетчики, квартира не угловая, продается с мебелью и техникой.

В районе улицы Липовой в Днепре можно купить квартиру за 835 тыс грн. Находится она на последнем, 5 этаже дома. Общая площадь 30 кв м. В ней частично сделан ремонт – заменены батареи отопления, сделана канализация.

Однокомнатную квартиру на улице Роторной в Самарском районе Днепра можно купить за 854 тыс грн. Общая площадь 31 кв м, Находится она на первом этаже четырех этажного дома. В квартиры недавно был косметический ремонт.

В районе улицы Липовой можно купить однокомнатную за 854 тыс грн. Общая площадь жилья – 39 кв м, находится оно на 3 этаже 10-ти этажного дома. Помещению нужен ремонт.

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