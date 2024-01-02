Чи діятиме в Україні податок у 18% з переказів на картку: що кажуть експерти

Наприкінці минулого тижня директор економічних програм центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін повідомив, що згідно з новими нормами у Національній стратегії доходів на 2024 рік будь-які надходження на банківську картку фізособи, тобто звичайного громадянина, оподатковуватимуть у 18%. Ряд ЗМІ підхопили цю інформацію і почали її розповсюджувати, серед українців почалася паніка.

Журналісти dnepr.info дізналися, чи так це насправді і як цю інформацію прокоментували експерти та депутати.

Заяву експерт зробив того ж дня, коли Кабінетом Міністрів України було ухвалено Національну стратегію доходів на 2024 рік. Норма про податок на переказ із картки на картку означала, що з будь-якого банківського переказу власникові картки довелося б віддавати державі 18%. Новина викликала обурення у мешканців усієї країни.

Але економісти та адвокати поспішили заспокоїти, що ввести в дію таку норму практично неможливо.

«Неможливо запровадити 18% податку на гроші, які надходять на ваші карткові банківські рахунки, оскільки цей податок на доходи існував завжди. Він і зараз є. То як його можна ввести заново? Ніяк», – наголосив адвокат Станіслав Ліфлянчик. Він зазначив, що громадянин після закінчення податкового року має самостійно задекларувати свої доходи і потім сплатити податки. «Якщо ви цього не зробите (а ви цього ніколи не робите), то податкова майже ніяк не може дізнатися хто вам надіслав якусь суму грошей на картку». – сказав адвокат.

За його словами, контроль за коштами є і зараз. Він називається «фінансовий моніторинг» і суть його в тому, що банк може попросити власника картки пред’явити пояснення та документи, що підтверджують законність походження коштів, що надійшли на картку. Робиться це лише за умови, що на картку переводиться велика та підозріла (на думку банку) сума грошей. Якщо надати необхідні документи – нічого не буде, якщо ні – банк може передати справу до Мін’юсту та податкової і тоді власнику рахунку не уникнути пояснень із контролюючими органами.

«Будь-які доходи, які сьогодні вам надходять, ви зобов’язані декларувати – це зазначено у Податковому кодексі. Інша річ, що податкова не має доступу до банківської таємниці, і жодної інформації про надходження на ваші картки вона не має», – сказав в інтерв’ю Уніан економіст Олег Пендзін.

Напередодні Нового року інформацію про 18% податок за перекази з картки на картку спростував голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Інформацію про це він називав «дешевим хайпом» та заявив, що у Національній стратегії доходів такого пункту немає, порівняв інформацію на податках із ІПСО.

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