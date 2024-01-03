Що робити, якщо опинився під завалами: інструкція для мешканців Дніпра

З початку нового року країна-агресор випустила по Україні не менше 500 ракет і дронів. Частина з них були направлені на Дніпро та потрапили до торгового центру, у пологовий будинок, роком раніше ракета потрапила у житловий будинок частково його зруйнувавши. У всіх цих випадках постраждали люди – ті, що йшли поряд, чи перебували в епіцентрі вибуху.

Журналісти dnepr.info зібрали поради від Міністерства інтеграції, МВС та ДСНС, що робити у випадку, якщо ви опинилися під завалами будівлі.

Перше, що радять у таких випадках абсолютно всі служби – від МВС до рятувальників – це не панікувати. Екстрені служби дізнаються про трагедію в перші секунди і відразу ж прямують на місце для допомоги постраждалим, а значить – завали будуть якнайшвидше розібрані і постраждалого знайдуть.

В очікуванні рятувальників можна спробувати обережно вивільнити руки та ноги. Але якщо частини тіла притиснуті уламками і звільнити їх неможливо, необхідно масажувати ділянку, яка знаходиться вище місця, затиснутого уламками. Це допоможе підтримати циркуляцію крові.

Не варто самостійно намагатися розібрати завали довкола себе. Це може спричинити нові обвалення.

Якщо в руках є мобільний телефон, зателефонуйте 101 або 112 і повідомте, де ви знаходитесь.

Головне у таких випадках – кликати на допомогу. Це допоможе швидше знайти постраждалого. Під час розбору завалів рятувальники регулярно влаштовують «хвилини тиші» та прислухаються до сигналів, які можуть подавати люди під уламками будівель.

Якщо обвал стався частково

Якщо обвалився під’їзд або частина будинку, але при цьому ви не постраждали – постарайтеся залишити будинок. Зробити це потрібно сходами.

Якщо вийти з приміщення немає можливості – відійдіть від вікон і балкона. Найкраще місце для очікування рятувальників у такому разі – кут кімнати, отвір дверей, під столом, між балками.

Також можна і потрібно кликати на допомогу – кричати у вікно, витяжку чи стукати по батареях.

Щоб уникнути переохолодження постільте щось на підлогу, якщо є можливість. необхідно лягти на бік та підкласти під себе руку. Якщо немає можливості лягти – сядьте на підлогу та обхопіть коліна руками.

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