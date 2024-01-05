Традиции и приметы крещенского вечера: что нельзя делать и что должно быть на ужин на столе

В этом году жители Днепра будут отмечать Крещенье по новоюлианскому календарю. Согласно ему, мы уже отмечали Рождество 25 декабря, а значит и дата Крещенья сдвинулась и отмечать ее будем 6 января.

Журналисты dnepr.info разобрались в приметах и традициях праздника.

Завтра отмечается Крещенье Господне – день, когда Иисус был крещен в Иордане Иоанном Креститителем. Во время крещенья на Иисуса сошел Святой Дух. Также в этот день празднуется Богоявление.

Что должно быть на столе

В канун Крещенья празднуется Святвечер. Вся семья собирается за столом. Главное блюдо – как и на Рождество – кутья. Только называется она «голодная», поскольку в этот день принято поститься до ужина. Кутья должна быть постной. Остальные блюда на столе тоже. Их не обязательно должно быть 12, как на Рождественский вечер. Традиционными блюдами в этот вечер считаются рыба, вареники, узвар, гречневые блины, постный борщ. За стол садились после появления первой звезды на небе.

После трапезы сжигали дидуха – таким образом наши предки «завлекали» весну, чтобы она быстрее пришла. Пеплом с дидуха посыпали огород и верили, что это поможет получить хороший урожай.

Когда нужно идти святить воду

Вечером 5 января в церквях проходит праздничная литургия и освящают воду. Вода, освященная таким образом имеет те же «свойства» что и та, которую светят непосредственно на сам праздник Крещенья.

Что нельзя делать

Перед Крещеньем нельзя убирать в доме, тяжело работать, стирать. Брать в долг и одалживать деньги – считается, что в таком случае год можно провести в долгах. Также нельзя заниматься рукоделием, выносить мусор, стричь волосы и ногти.

Приметы на Крещенский вечер

Считается, что какая погода будет вечером 5 января – такая будет и на Масленицу. Ветер дует с юга – лето будет жарким, а если наоборот – на улице сыро и прохладно – лето будет ветреное. Морозная ясная ночь перед Крещеньем обещала сухое лето. Если на улице метель – будет много меда, выпало много снега – будет много хлеба, а если наоборот – не ни снега, ни дождя – урожай зерновых будет плохим, а ягод – наоборот, будет много.

Традиции на Крещенье

Утром, 6 января в церквях проходит праздничная утренняя литургия, а вечером – богослужение. В течение всего дня в церкви можно освятить воду. Считается, что такая вода способна защитить от болезней, помочь в выздоровлении.

Также многие в этот день купаются в проруби. Считается, что таким образом можно смыть грехи, вылечить недуги.

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