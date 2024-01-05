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Куди віддати дитину на бадмінтон у Дніпрі: адреси

Сьогодні 16:49
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Новий рік тільки почався, а юні бадмінтоністи Дніпра та області вже змагаються - нещодавно пройшли перші цього року змагання з цього виду спорту. У них взяли участь 70 спортсменів.

Новости Днепра про Куди віддати дитину на бадмінтон у Дніпрі: адреси

Крім того, Дніпровська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з бадмінтону імені Вавілова запрошує до своєї команди юних мешканців Дніпра. 

Про це повідомили на ФБ-сторінці департаменту гуманітарної політики міської ради.

Тренування з бадмінтону проходять за адресами:

  • спортивний зал «Олімпійські резерви», просп. Богдана Хмельницького, 29-А
  • КЗО «СЗШ № 143» ДМР, вул. Коробова, 3-Д;
  • КЗО «СЗШ № 94» ДМР, вул. Велика Діївська, 463;
  • КЗО «НВК № 148 «Планета щастя», вул. Володимира Антоновича, 13;
  • КЗО «ЗОСШ № 141» ДМР, вул. Моніторна, 3;
  • КЗО «СШ №13» ДМР, вул. Драгоманова, 50;
  • КЗО «СЗШ №91» ДМР, вул. Данила Галицького, 52.

Зазначимо, вартість тренувань – 700 гривень на місяць. На перший час у школі можуть видати дитині інвентар, щоб вона потренувалася та впевнилася, що це дійсно її вид спорту! 

Записатися можна ТУТ чи телефонуйте за номером: 097 216 00 62, старший тренер-викладач Плітко Ірина Миколаївна.

Новости Днепра про Куди віддати дитину на бадмінтон у Дніпрі: адреси

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