Куди віддати дитину на бадмінтон у Дніпрі: адреси

Новий рік тільки почався, а юні бадмінтоністи Дніпра та області вже змагаються - нещодавно пройшли перші цього року змагання з цього виду спорту. У них взяли участь 70 спортсменів.

Крім того, Дніпровська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з бадмінтону імені Вавілова запрошує до своєї команди юних мешканців Дніпра.

Про це повідомили на ФБ-сторінці департаменту гуманітарної політики міської ради.

Тренування з бадмінтону проходять за адресами:

спортивний зал «Олімпійські резерви», просп. Богдана Хмельницького, 29-А

КЗО «СЗШ № 143» ДМР, вул. Коробова, 3-Д;

КЗО «СЗШ № 94» ДМР, вул. Велика Діївська, 463;

КЗО «НВК № 148 «Планета щастя», вул. Володимира Антоновича, 13;

КЗО «ЗОСШ № 141» ДМР, вул. Моніторна, 3;

КЗО «СШ №13» ДМР, вул. Драгоманова, 50;

КЗО «СЗШ №91» ДМР, вул. Данила Галицького, 52.

Зазначимо, вартість тренувань – 700 гривень на місяць. На перший час у школі можуть видати дитині інвентар, щоб вона потренувалася та впевнилася, що це дійсно її вид спорту!

Записатися можна ТУТ чи телефонуйте за номером: 097 216 00 62, старший тренер-викладач Плітко Ірина Миколаївна.

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