Куди віддати дитину на бадмінтон у Дніпрі: адреси

Крім того, Дніпровська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з бадмінтону імені Вавілова запрошує до своєї команди юних мешканців Дніпра.
Про це повідомили на ФБ-сторінці департаменту гуманітарної політики міської ради.
Тренування з бадмінтону проходять за адресами:
Зазначимо, вартість тренувань – 700 гривень на місяць. На перший час у школі можуть видати дитині інвентар, щоб вона потренувалася та впевнилася, що це дійсно її вид спорту!
Записатися можна ТУТ чи телефонуйте за номером: 097 216 00 62, старший тренер-викладач Плітко Ірина Миколаївна.
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