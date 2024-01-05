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  • В Украине планируют реформировать высшее образование: какие изменения ждут «бюджетников» и «контрактников»

В Украине планируют реформировать высшее образование: какие изменения ждут «бюджетников» и «контрактников»

Сегодня 20:07
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Изменят подход к формам финансирования высшего образования.

Новости Днепра про В Украине планируют реформировать высшее образование: какие изменения ждут

Кабинет Министров согласовал законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования с 2024 года. Законотворцы хотят убрать разграничение на бюджет и контракт, вместо этого введут систему государственных грантов и льготных кредитов.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

То есть, если сейчас есть «бюджетники», которые учатся за средства государства и «контрактники», которые платят за себя сами, то в будущем это будет смешанная система. Часть студентов в дальнейшем будет учиться бесплатно по государственному или региональному заказу, который сформируют с учетом подтвержденных потребностей государства.

К примеру, если есть потребность в медиках, государство будет полностью финансировать обучение студентов на этих специальностях. Если же в Украине нет большой потребности в юристах, то абитуриенты, стремящиеся получить эту профессию, должны либо учиться по контракту, либо получить грант.

Однако в Кабмине говорят, что закон, наоборот, увеличит количество студентов, которые могут рассчитывать на поддержку государства. Система софинансирования предусматривает, что часть средств за них будет платить государство в форме государственного гранта или льготного долгосрочного кредита, а другую – они будут доплачивать сами.

В то же время, можно будет учиться и только по контрактной основе.

«Сейчас в системе высшего образования есть обучение «на бюджете» и по контракту. Мы предлагаем изменить такой подход, чтобы охватить государственной поддержкой как можно больше студентов», — объяснил премьер-министр Денис Шмигаль.

По прогнозам законотворцев, в течение следующих пяти лет доля абитуриентов, которые смогут получить полную или частичную государственную финансовую поддержку для обучения на дневной форме, увеличится на 40%.

Что нужно сделать, чтобы получить грант?

Размер гранта зависит от результатов ВНО и специальности, куда собирается абитуриент. То есть получив максимум можно рассчитывать на полное государственное финансирование по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда.

Высокие и средние результаты – на его частичное покрытие. Другую часть студент либо платит сам, либо берет льготный кредит.

Государственные гранты планируют выплачивать в течение установленного срока обучения и могут изменяться в зависимости от уровня инфляции. Получив поддержку от государства, абитуриент сможет свободно выбрать университет, форму получения образования и образовательную программу.

Что будет дальше?

В то же время, традиционный бюджет сохранят. Поступающим на конкурсной основе предоставят возможность бесплатно получать образование на местах государственного и регионального заказов. Часть бюджетных мест выделят для уязвимых категорий абитуриентов, согласно квотам.

Однако этот закон еще должны поддержать в Раде. Если это сделают, то новая система грантов заработает уже с сентября 2024 года. Перейдут на нее только новые поступающие. Учащиеся студенты выпустятся из вузов по старым правилам.

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