Куда отдать ребенка на бадминтон в Днепре: адреса

Новый год только начался, а юные бадминтонисты Днепра и области уже соревнуются – недавно прошли первые в этом году соревнования по этому виду спорта. В них приняли участие 70 спортсменов.

Кроме того, Днепровская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону имени Вавилова приглашает в свою команду юных жителей Днепра.

Об этом сообщили на ФБ-странице департамента гуманитарной политики городского совета.

Тренировки по бадминтону проходят по адресам:

спортивный зал «Олимпийские резервы», просп. Богдана Хмельницкого, 29-А

СОШ № 14, ул. Коробова, 3-Д;

СОШ № 94, ул. Большая Диевская, 463;

УВК № 148 «Планета счастья», ул. Владимира Антоновича, 13;

СОШ № 141, ул. Мониторная, 3;

СШ №13, ул. Драгоманова, 50;

СОШ №91, ул. Даниила Галицкого, 52.

Отметим, стоимость тренировок – 700 гривен в месяц. На первое время в школе могут выдать ребенку инвентарь, чтобы он потренировался и убедился, что это действительно его вид спорта!

Записаться можно ТУТ или звоните по телефону: 097 216 00 62, старший тренер-преподаватель Плитко Ирина Николаевна.

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