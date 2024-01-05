Куда отдать ребенка на бадминтон в Днепре: адреса

Кроме того, Днепровская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону имени Вавилова приглашает в свою команду юных жителей Днепра.
Об этом сообщили на ФБ-странице департамента гуманитарной политики городского совета.
Тренировки по бадминтону проходят по адресам:
Отметим, стоимость тренировок – 700 гривен в месяц. На первое время в школе могут выдать ребенку инвентарь, чтобы он потренировался и убедился, что это действительно его вид спорта!
Записаться можно ТУТ или звоните по телефону: 097 216 00 62, старший тренер-преподаватель Плитко Ирина Николаевна.
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