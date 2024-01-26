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НМТ-2024: оприлюднили календар важливих дат для випускників Дніпра

Сьогодні 16:17
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Для майбутніх абітурієнтів Дніпра оприлюднили календар важливих дат.

Новости Днепра про НМТ-2024: оприлюднили календар важливих дат для випускників Дніпра

У 2024 році випускники знову складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ). У Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара оприлюднили важливі дати для майбутніх абітурієнтів. 

Так, вступні іспити до закладів вищої освіти у форматі НМТ розпочнуться 14 травня. Відповідно до наказу МОН, мультипредметний тест знову проведуть у формі комп’ютерного тестування.

Вступні випробування, які проходитимуть у межах основної і додаткової сесії, триватимуть до 19 липня.

Учасники НМТ складатимуть іспит з чотирьох предметів в один день протягом 240 хвилин – двома блоками по 120 хвилин із перервою 20 хвилин:

  • перший блок – українська мова і математика (120 хвилин)
  • другий блок – історія України та предмет за вибором (120 хвилин).

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Новости Днепра про НМТ-2024: оприлюднили календар важливих дат для випускників ДніпраУкраїнська

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