НМТ-2024: оприлюднили календар важливих дат для випускників Дніпра

У 2024 році випускники знову складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ). У Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара оприлюднили важливі дати для майбутніх абітурієнтів.
Так, вступні іспити до закладів вищої освіти у форматі НМТ розпочнуться 14 травня. Відповідно до наказу МОН, мультипредметний тест знову проведуть у формі комп’ютерного тестування.
Вступні випробування, які проходитимуть у межах основної і додаткової сесії, триватимуть до 19 липня.
Учасники НМТ складатимуть іспит з чотирьох предметів в один день протягом 240 хвилин – двома блоками по 120 хвилин із перервою 20 хвилин:
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