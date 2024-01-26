НМТ-2024: обнародовали календарь важных дат для выпускников Днепра

В 2024 году выпускники снова будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). В Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара обнародовали важные даты для будущих абитуриентов.
Так, вступительные экзамены в ВУЗы в формате НМТ начнутся 14 мая. Согласно приказу МОН, мультипредметный тест снова проведут в форме компьютерного тестирования.
Вступительные испытания, которые будут проходить в рамках основной и дополнительной сессии, продлятся до 19 июля.
Участники НМТ будут сдавать экзамен по четырем предметам в один день в течение 240 минут – двумя блоками по 120 минут с перерывом 20 минут:
Читайте также:
Автор:
Министерство внутренних дел запустило в Днепре пилотный проект по обучению…
Для всех ВПЛ еще на месяц автоматически продлили выплаты денежной…
Вблизи Днепра разоблачили почтальонш, которые делали махинации с посылками.
Мало кто помнит, что более 50 лет назад речной порт…
Министерство внутренних дел запустило в Днепре пилотный проект по обучению людей с инвалидностью вождению авто. Получить водительские права можно двух категорий – В – для вождения обычного автомобиля, где есть до 8 пассажирских мест, а также С и С1, которые…
Для всех ВПЛ еще на месяц автоматически продлили выплаты денежной помощи.
Вблизи Днепра разоблачили почтальонш, которые делали махинации с посылками.
Подозреваемый пытался скрыть свою причастность к преступлению.
Мало кто помнит, что более 50 лет назад речной порт Днепра находился совсем в другом месте и выглядел иначе, чем нынешний. Сейчас же порт пребывает в удручающем состоянии. До войны его хотели капитально реконструировать и сделать новое бизнес-пространство.
Полезная информация!
На Победе снова заметили рыбаков.
Нужна ваша помощь!
В начале февраля в Днепр придет резкое потепление.
В общественном транспорте Днепра произошел еще один инцидент.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!