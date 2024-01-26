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НМТ-2024: обнародовали календарь важных дат для выпускников Днепра

Сегодня 16:17
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Для будущих абитуриентов Днепра был обнародован календарь важных дат.

Новости Днепра про НМТ-2024: обнародовали календарь важных дат для выпускников Днепра

В 2024 году выпускники снова будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). В Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара обнародовали важные даты для будущих абитуриентов.

Так, вступительные экзамены в ВУЗы в формате НМТ начнутся 14 мая. Согласно приказу МОН, мультипредметный тест снова проведут в форме компьютерного тестирования.

Вступительные испытания, которые будут проходить в рамках основной и дополнительной сессии, продлятся до 19 июля.

Участники НМТ будут сдавать экзамен по четырем предметам в один день в течение 240 минут – двумя блоками по 120 минут с перерывом 20 минут:

  • первый блок – украинский язык и математика (120 минут)
  • второй блок – история Украины и предмет выбора (120 минут).

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Новости Днепра про НМТ-2024: обнародовали календарь важных дат для выпускников ДнепраУкраїнська Новости Днепра про НМТ-2024: обнародовали календарь важных дат для выпускников ДнепраРусский

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