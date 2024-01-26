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  • “Тропічний” куточок: у середмісті Дніпра помітили новий величезний мурал (ФОТО)

“Тропічний” куточок: у середмісті Дніпра помітили новий величезний мурал (ФОТО)

Сьогодні 12:30
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У арці між будинками в Дніпрі помітили несподіваний мурал.

Новости Днепра про

У Дніпрі на вулиці Шевченка в арці між будинками сховався яскравий мурал. Помітила стінопис Marina Kuznetsova. 

Новинка (принаймні для мене) на вулиці Шевченка, м. Дніпро, – зазначила жінка.

Дві величезні стіни арки розписали малюнками тропічних звірів, птахів та квітів. На жаль, автор муралу не вказаний як і час створення, тому не можливо визначити, як давно він тут з’явився. 

Однак через те, що стінопис прихований в арці, більшість дніпрян навряд вже бачили цю красу. 

Дніпровський “Бенксі” прикрасив білі стіни різнобарвними мушлями, крокодилами, тропічними півнями та квітами. Стиль чимось нагадує твори Марії Примаченко, але у своєму авторському осмисленні. 

Новости Днепра про

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