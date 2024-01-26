“Тропічний” куточок: у середмісті Дніпра помітили новий величезний мурал (ФОТО)

У Дніпрі на вулиці Шевченка в арці між будинками сховався яскравий мурал. Помітила стінопис Marina Kuznetsova.
Новинка (принаймні для мене) на вулиці Шевченка, м. Дніпро, – зазначила жінка.
Дві величезні стіни арки розписали малюнками тропічних звірів, птахів та квітів. На жаль, автор муралу не вказаний як і час створення, тому не можливо визначити, як давно він тут з’явився.
Однак через те, що стінопис прихований в арці, більшість дніпрян навряд вже бачили цю красу.
Дніпровський “Бенксі” прикрасив білі стіни різнобарвними мушлями, крокодилами, тропічними півнями та квітами. Стиль чимось нагадує твори Марії Примаченко, але у своєму авторському осмисленні.
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