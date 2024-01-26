Під Дніпром чоловік хотів звести рахунки з життям, підірвавши себе гранатою

Днями під Дніпром, у селі Сурсько-Литовське, в одному із будинків пролунав вибух. Як стало відомо, 35-річний чоловік намагався звести рахунки з життям, підірвавши себе гранатою.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що у результаті вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.
Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – спроба самогубства. Усі обставини з’ясовують правоохоронці.
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Постраждалу госпіталізували до лікарні.
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