Обережно, погана видимість: у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки

Будь ласка, будьте уважні!

26 січня у Дніпрі та області буде туман. Через це обмежено видимість на дорогах – 300-500 метрів.

Про це повідомили синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.

Рівень небезпеки перший, жовтий!

Зазначимо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Зранку очікується дрібний дощ зі снігом, якому на зміну прийде дощ, але у другій половині дня він має припинитися. Вранці температура повітря -1°С. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°С. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

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