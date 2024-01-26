26 січня у Дніпрі та області буде туман. Через це обмежено видимість на дорогах – 300-500 метрів.
Про це повідомили синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.
Рівень небезпеки перший, жовтий!
Зазначимо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Зранку очікується дрібний дощ зі снігом, якому на зміну прийде дощ, але у другій половині дня він має припинитися. Вранці температура повітря -1°С. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°С. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
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