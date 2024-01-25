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  • Без батька тепер двоє дітей: на війні загинув газовик з Дніпропетровської області

Без батька тепер двоє дітей: на війні загинув газовик з Дніпропетровської області

Сьогодні 22:00
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Війна забрала життя мешканця Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Без батька тепер двоє дітей: на війні загинув газовик з Дніпропетровської області

Сумну звістку повідомили в Дніпропетровській філії “Газмережі”.

У бою з окупантами отримав тяжке поранення працівник газорозподільної компанії області Сергій Кайгородов. Від важкої травми 9 січня 2024 року у госпіталі чоловік помер, йому було 45 років.

Він більше 3 років працював на підприємстві слюсарем механоскладальних робіт 4 розряду виробництва ШГРП. З початком повномасштабного вторгнення російських військ був мобілізований до лав ЗСУ та захищав кордони країни на Харківському напрямку.

У Сергія залишилися мати, дружина та двоє дітей.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять. Низький уклін нашому захиснику! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на війні загинув відомий футболіст та ексгравець “Кривбасу”

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Новости Днепра про Без батька тепер двоє дітей: на війні загинув газовик з Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про Без батька тепер двоє дітей: на війні загинув газовик з Дніпропетровської областіРусский

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