Без батька тепер двоє дітей: на війні загинув газовик з Дніпропетровської області

Сумну звістку повідомили в Дніпропетровській філії “Газмережі”.
У бою з окупантами отримав тяжке поранення працівник газорозподільної компанії області Сергій Кайгородов. Від важкої травми 9 січня 2024 року у госпіталі чоловік помер, йому було 45 років.
Він більше 3 років працював на підприємстві слюсарем механоскладальних робіт 4 розряду виробництва ШГРП. З початком повномасштабного вторгнення російських військ був мобілізований до лав ЗСУ та захищав кордони країни на Харківському напрямку.
У Сергія залишилися мати, дружина та двоє дітей.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять. Низький уклін нашому захиснику! – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на війні загинув відомий футболіст та ексгравець “Кривбасу”
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