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  • Штрих-кіт та солодка булочка: в АТБ Дніпра “влаштували” котоакцію (ВІДЕО)

Штрих-кіт та солодка булочка: в АТБ Дніпра “влаштували” котоакцію (ВІДЕО)

Сьогодні 21:00
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Котик з дніпровського АТБ розчулив мережу.

Новости Днепра про Штрих-кіт та солодка булочка: в АТБ Дніпра

В одному із АТБ Дніпра помітили котика, який сидів на касі серед товарів.

У Дніпрі розширили асортимент, – пожартували автори відео. 

Цей випадок розчулив користувачів мережі, які почали хвалити сіренького котика:

  • Біжу в АТБ.
  • Штрих-кіт!
  • Це десь у відділі булочок?
  • Котоакція до якого числа? В усіх АТБ чи тільки нових?
  • Котоконтроль якості!

Користувачі мережі також пропонували адміністраторам магазину взяти котика на роботу, зробити йому будиночок та пошити фірмову брендовану кофтинку. 

Люди також припустили, що кіт зайшов погрітися.

Звертаюся до керівництва АТБ у Дніпрі. Виділіть котику хоча б ящик, чи постеліть у роздягальні. Нехай перезимує, – коментують користувачі під дописом. 

  • Самий безцінний товар!
  • Це розділяч!
  • Кіт в активному пошуку господаря.
  • Взагалі-то це директор. 
  • А яким місцем його пікнули?
  • Це новий касир!
  • А руді котики, коли будуть у наявності. 

 

Мешканка Кам’янського розповіла, що в одній з аптек міста теж живе кіт. Пухнастика взяли в штат, тому він нікуди не виходить за межі приміщення та відлякує мишей зі складу. 

Скоріше за все котик у Дніпрі дійсно вирішив погрітися в магазині, а персонал дозволив йому залишитися в торговельному залі. Куди після цього пішла тварина – не повідомляється. 

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