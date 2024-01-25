Штрих-кіт та солодка булочка: в АТБ Дніпра “влаштували” котоакцію (ВІДЕО)

В одному із АТБ Дніпра помітили котика, який сидів на касі серед товарів.
У Дніпрі розширили асортимент, – пожартували автори відео.
Цей випадок розчулив користувачів мережі, які почали хвалити сіренького котика:
Користувачі мережі також пропонували адміністраторам магазину взяти котика на роботу, зробити йому будиночок та пошити фірмову брендовану кофтинку.
Люди також припустили, що кіт зайшов погрітися.
Звертаюся до керівництва АТБ у Дніпрі. Виділіть котику хоча б ящик, чи постеліть у роздягальні. Нехай перезимує, – коментують користувачі під дописом.
Мешканка Кам’янського розповіла, що в одній з аптек міста теж живе кіт. Пухнастика взяли в штат, тому він нікуди не виходить за межі приміщення та відлякує мишей зі складу.
Скоріше за все котик у Дніпрі дійсно вирішив погрітися в магазині, а персонал дозволив йому залишитися в торговельному залі. Куди після цього пішла тварина – не повідомляється.
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