Штрих-кот и сладкая булочка: в АТБ Днепра «устроили» котоакцию (ВИДЕО)

В одном из АТБ Днепра заметили сидящего на кассе среди товаров котика.
В Днепре расширили ассортимент, – пошутили авторы видео.
Этот случай умилил пользователей сети, которые начали хвалить серенького котика:
Пользователи сети также предлагали администраторам магазина взять котика на работу, сделать ему домик и сшить фирменную брендированную кофточку.
Люди также предположили, что кот вошел погреться.
Обращаюсь к руководству АТБ в Днепре. Выделите котику хотя бы ящик или постелите в раздевалке. Пусть перезимует, – комментируют пользователи под сообщением.
Жительница Каменского рассказала, что в одной из аптек города тоже живет кот. Пушистика взяли в штат, поэтому он никуда не выходит за пределы помещения и отпугивает мышей со склада.
Скорее всего, котик в Днепре действительно решил погреться в магазине, а персонал позволил ему остаться в торговом зале. Куда после этого пошло животное – не сообщается.
Читайте также:
Автор:
Война унесла жизнь жителя Днепропетровской области.
В Днепропетровской области во второй декаде выпала тройная норма осадков.
Задержали стрелка, попавшего из РПГ по многоэтажке
В Днепровской гимназии №89 на школьные парты обрушилась штукатурка.
Война унесла жизнь жителя Днепропетровской области.
Украинский языковед Александр Авраменко подверг критике новое название для Новомосковска.
В Днепропетровской области во второй декаде выпала тройная норма осадков.
Задержали стрелка, попавшего из РПГ по многоэтажке
В Днепровской гимназии №89 на школьные парты обрушилась штукатурка.
Блогерша из Днепра снова попала в скандал.
В связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь изменились не только даты традиционных церковных праздников, но также и поминальные дни, и родительские субботы сместились на 13 дней. Поэтому в этом году почитать умерших нужно будет в другие даты.
На войне погиб футболист из Кривого Рога.
В Днепре на мосту загорелся трамвай.
В Каменском на Днепропетровщине водитель наехал на женщину и скрылся с места преступления.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!