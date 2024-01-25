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Штрих-кот и сладкая булочка: в АТБ Днепра «устроили» котоакцию (ВИДЕО)

Сегодня 21:00
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Котик из днепровского АТБ растрогал сеть.

Новости Днепра про Штрих-кот и сладкая булочка: в АТБ Днепра

В одном из АТБ Днепра заметили сидящего на кассе среди товаров котика.

В Днепре расширили ассортимент, – пошутили авторы видео.

Этот случай умилил пользователей сети, которые начали хвалить серенького котика:

  • Бегу в АТБ.
  • Штрих-кот!
  • Это где-нибудь в отделе булочек?
  • Котоакция к какому числу? Во всех АТБ или только новых?
  • Котоконтроль качества!

Пользователи сети также предлагали администраторам магазина взять котика на работу, сделать ему домик и сшить фирменную брендированную кофточку.

Люди также предположили, что кот вошел погреться.

Обращаюсь к руководству АТБ в Днепре. Выделите котику хотя бы ящик или постелите в раздевалке. Пусть перезимует, – комментируют пользователи под сообщением.

  • Самый бесценный товар!
  • Это разделитель!
  • Кот в активном поиске владельца.
  • Вообще-то это директор.
  • А каким местом его пикнули?
  • Это новый кассир!
  • А рыжие котики, когда будут в наличии?

 

Жительница Каменского рассказала, что в одной из аптек города тоже живет кот. Пушистика взяли в штат, поэтому он никуда не выходит за пределы помещения и отпугивает мышей со склада.

Скорее всего, котик в Днепре действительно решил погреться в магазине, а персонал позволил ему остаться в торговом зале. Куда после этого пошло животное – не сообщается.

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Новости Днепра про Штрих-кот и сладкая булочка: в АТБ Днепра Українська Новости Днепра про Штрих-кот и сладкая булочка: в АТБ Днепра Русский

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