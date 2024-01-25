Штрих-кот и сладкая булочка: в АТБ Днепра «устроили» котоакцию (ВИДЕО)

Котик из днепровского АТБ растрогал сеть.

В одном из АТБ Днепра заметили сидящего на кассе среди товаров котика.

В Днепре расширили ассортимент, – пошутили авторы видео.

Этот случай умилил пользователей сети, которые начали хвалить серенького котика:

Бегу в АТБ.

Штрих-кот!

Это где-нибудь в отделе булочек?

Котоакция к какому числу? Во всех АТБ или только новых?

Котоконтроль качества!

Пользователи сети также предлагали администраторам магазина взять котика на работу, сделать ему домик и сшить фирменную брендированную кофточку.

Люди также предположили, что кот вошел погреться.

Обращаюсь к руководству АТБ в Днепре. Выделите котику хотя бы ящик или постелите в раздевалке. Пусть перезимует, – комментируют пользователи под сообщением.

Самый бесценный товар!

Это разделитель!

Кот в активном поиске владельца.

Вообще-то это директор.

А каким местом его пикнули?

Это новый кассир!

А рыжие котики, когда будут в наличии?

Жительница Каменского рассказала, что в одной из аптек города тоже живет кот. Пушистика взяли в штат, поэтому он никуда не выходит за пределы помещения и отпугивает мышей со склада.

Скорее всего, котик в Днепре действительно решил погреться в магазине, а персонал позволил ему остаться в торговом зале. Куда после этого пошло животное – не сообщается.

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