Осторожно, плохая видимость: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности

26 января в Днепре и области будет туман. Из-за этого ограничена видимость на дорогах – 300-500 метров.
Об этом сообщили синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.
Уровень опасности первый, желтый!
Отметим, сегодня, согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Утром ожидается мелкий дождь со снегом, которому на смену придет дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. Утром температура воздуха -1°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°С. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
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