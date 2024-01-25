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Відомий український мовознавець розкритикував нову назву для Новомосковська: що з нею не так

Сьогодні 21:47
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Український мовознавець Олександр Авраменко розкритикував нову назву для Новомосковська.

Новости Днепра про Відомий український мовознавець розкритикував нову назву для Новомосковська: що з нею не так

У Новомосковську нарешті визначилися з новою назвою для міста. Нещодавно депутати з третьої спроби проголосували за остаточний варіант та вже направили відповідне звернення до нардепів, які мають затвердити перейменування.

Однак нову назву розкритикував філолог Олександр Авраменко. За словами мовознавця, в українській мові після літери “р” м’який знак не пишуть. Тому Нова Самарь – лінгвістично неправильне ім’я.

Новомосковськ збираються перейменувати на Нову Самарь… По-перше, чому на «нову»? Невже є Стара Самарь чи будь-яка інша Самарь? А по-друге, чому з мʼяким знаком? В українській мові після кінцевого «р» мʼякий знак не пишемо (він можливий лише в середині слова: трьох, чотирьох, ларьок, забрьоханий, згорьований). Написання «Самарь» з мʼяким знаком відповідає не українському, а російському правопису. Шановні депутати Новомосковська, не забувайте про філологів. Звертайтеся – ми допоможемо. P. S.: на мою думку, варто повернути одну з давніх назв цього міста – Самарчик. Але це лише моя думка, – написав філолог у своєму Facebook.
Колеги-мовознавці підтримали Авраменка в коментарях та пропонують прибрати м’який знак. 

Спроби перейменування Новомосковська – як це було

Процес перейменування Новомосковська триває вже понад рік. Спочатку проводили кілька етапів народного голосування, а нещодавно з третьої спроби затвердили остаточний варіант. Раніше обрану депутатами назву розкритикували жителі міста, оскільки за цей варіант проголосувало мало людей.
 
Новомосковці запитували у влади, звідки взявся цей варіант, адже його не було на голосуванні, та просять обґрунтувати цю зміну. А деякі зауважують, що назва співзвучна із містом Нова Самара в РФ. До речі, такий курйоз був, коли мешканці проголосували за Новосамарськ, але виявилося, що однойменне місто є Оренбурзькій області РФ. 
 

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