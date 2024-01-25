Відомий український мовознавець розкритикував нову назву для Новомосковська: що з нею не так

У Новомосковську нарешті визначилися з новою назвою для міста. Нещодавно депутати з третьої спроби проголосували за остаточний варіант та вже направили відповідне звернення до нардепів, які мають затвердити перейменування.
Однак нову назву розкритикував філолог Олександр Авраменко. За словами мовознавця, в українській мові після літери “р” м’який знак не пишуть. Тому Нова Самарь – лінгвістично неправильне ім’я.
Новомосковськ збираються перейменувати на Нову Самарь… По-перше, чому на «нову»? Невже є Стара Самарь чи будь-яка інша Самарь? А по-друге, чому з мʼяким знаком? В українській мові після кінцевого «р» мʼякий знак не пишемо (він можливий лише в середині слова: трьох, чотирьох, ларьок, забрьоханий, згорьований). Написання «Самарь» з мʼяким знаком відповідає не українському, а російському правопису. Шановні депутати Новомосковська, не забувайте про філологів. Звертайтеся – ми допоможемо. P. S.: на мою думку, варто повернути одну з давніх назв цього міста – Самарчик. Але це лише моя думка, – написав філолог у своєму Facebook.
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