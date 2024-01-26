У Павлограді сталася жахлива автотроща за участі Тoyota та Kia: 21-річна водійка опинилася в пастці

У четвер, 25 січня, у Павлограді сталася жахлива аварія – на вулиці Дніпровській зіткнулися Тoyota Corolla та Kia Cerato. У результаті ДТП 21-річну водійку Тoyota затисло в понівеченому автомобілі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники деблокували травмовану дівчину та передали її медикам для подальшої госпіталізації.
Що стало причиною аварії – будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на мосту під час руху загорівся трамвай (ВІДЕО).
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