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  • У Павлограді сталася жахлива автотроща за участі Тoyota та Kia: 21-річна водійка опинилася в пастці

У Павлограді сталася жахлива автотроща за участі Тoyota та Kia: 21-річна водійка опинилася в пастці

Сьогодні 08:26
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Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про У Павлограді сталася жахлива автотроща за участі Тoyota та Kia: 21-річна водійка опинилася в пастці

У четвер, 25 січня, у Павлограді сталася жахлива аварія – на вулиці Дніпровській зіткнулися Тoyota Corolla та Kia Cerato. У результаті ДТП 21-річну водійку Тoyota затисло в понівеченому автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники деблокували травмовану дівчину та передали її медикам для подальшої госпіталізації.

Що стало причиною аварії – будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У Павлограді сталася жахлива автотроща за участі Тoyota та Kia: 21-річна водійка опинилася в пастці

Новости Днепра про У Павлограді сталася жахлива автотроща за участі Тoyota та Kia: 21-річна водійка опинилася в пастці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на мосту під час руху загорівся трамвай (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Павлограді сталася жахлива автотроща за участі Тoyota та Kia: 21-річна водійка опинилася в пастціУкраїнська Новости Днепра про У Павлограді сталася жахлива автотроща за участі Тoyota та Kia: 21-річна водійка опинилася в пастціРусский

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