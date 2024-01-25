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У Дніпрі на мосту під час руху загорівся трамвай (ВІДЕО)

Сьогодні 15:22
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У Дніпрі на мосту загорівся трамвай.

Новости Днепра про У Дніпрі на мосту під час руху загорівся трамвай (ВІДЕО)

Вдень 25 січня у Дніпрі загорівся трамвай. За словами очевидців, інцидент стався на Амурському мосту. На ходу спалахнув вагон маршруту №6, який їхав на правий берег на Старомостову площу.

На відео видно, як кондуктор та водій намагаються загасити вогонь, поки трамвай котиться назад. 

Ймовірно, транспорт загорівся через іскру, яка виникла під вагоном, повідомляє Інформатор. Всередині були пасажири, які після початку пожежі вибігли з салону, як тільки трамвай зупинився.

На допомогу водієві та кондуктору трамвая прийшли колеги, які у той момент їхали у зворотному напрямку, а також автомобілісти, які опинилися поруч.

У департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради Дніпра повідомили, що через пожежу на пів години зупинився рух трамваїв №6 та №9 з лівого берега у напрямку Старомостової площі.

 

Нагадаємо, у Дніпрі трамвай №5 тимчасово курсуватиме за скороченим маршрутом.

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