В Днепре на мосту во время движения загорелся трамвай (ВИДЕО)

В Днепре на мосту загорелся трамвай.

Днем 25 января в Днепре загорелся трамвай. По словам очевидцев, инцидент произошел на Амурском мосту. На ходу вспыхнул вагон маршрута №6, который ехал на правый берег на Старомостову площадь.

На видео видно, как кондуктор и водитель пытаются потушить огонь, пока трамвай катится назад.

Вероятно, транспорт загорелся из-за возникшей под вагоном искры, сообщает Информатор. Внутри находились пассажиры, которые после начала пожара выбежали из салона, как только трамвай остановился.

На помощь водителю и кондуктору трамвая пришли коллеги, которые в тот момент ехали в обратном направлении, а также оказавшиеся рядом автомобилисты.

В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра сообщили, что из-за пожара на полчаса остановилось движение трамваев №6 и №9 с левого берега в направлении Старомостовой площади.

Напомним, в Днепре трамвай №5 временно будет курсировать по сокращенному маршруту.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: