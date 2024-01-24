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У Дніпрі трамвай №5 тимчасово курсуватиме за скороченим маршрутом

Сьогодні 20:02
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У Дніпрі 5 трамвай тимчасово скоротить свій маршрут.

Новости Днепра про У Дніпрі трамвай №5 тимчасово курсуватиме за скороченим маршрутом

Про це сповістили у департаменті транспорту.

25 січня 2023 року з 12:00 до 13:30 трамваї №5 будуть працювати за скороченим маршрутом «Університет науки і технологій – Трамвайне депо» без заїзду до ж/м Західний.

Зміни пов’язані з переоснащенням сторонніх електричних мереж по вул. Західний Шлях в районі Трубного заводу.

Нагадаємо, у Дніпрі до кінця 2024 року перекриють проїзд на Крутогірному узвозі. Це пов’язано з ремонтом зливової каналізації, який розпочали ще влітку 2023 року. Крім цього, у центрі Дніпра на півроку перекрили провулок та частину однієї з вулиць: подробиці

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Новости Днепра про У Дніпрі трамвай №5 тимчасово курсуватиме за скороченим маршрутомУкраїнська

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