У Дніпрі трамвай №5 тимчасово курсуватиме за скороченим маршрутом

Про це сповістили у департаменті транспорту.
25 січня 2023 року з 12:00 до 13:30 трамваї №5 будуть працювати за скороченим маршрутом «Університет науки і технологій – Трамвайне депо» без заїзду до ж/м Західний.
Зміни пов’язані з переоснащенням сторонніх електричних мереж по вул. Західний Шлях в районі Трубного заводу.
Нагадаємо, у Дніпрі до кінця 2024 року перекриють проїзд на Крутогірному узвозі. Це пов’язано з ремонтом зливової каналізації, який розпочали ще влітку 2023 року. Крім цього, у центрі Дніпра на півроку перекрили провулок та частину однієї з вулиць: подробиці
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