У Дніпрі трамвай №5 тимчасово курсуватиме за скороченим маршрутом

У Дніпрі 5 трамвай тимчасово скоротить свій маршрут.

Про це сповістили у департаменті транспорту.

25 січня 2023 року з 12:00 до 13:30 трамваї №5 будуть працювати за скороченим маршрутом «Університет науки і технологій – Трамвайне депо» без заїзду до ж/м Західний.

Зміни пов’язані з переоснащенням сторонніх електричних мереж по вул. Західний Шлях в районі Трубного заводу.

Нагадаємо, у Дніпрі до кінця 2024 року перекриють проїзд на Крутогірному узвозі. Це пов’язано з ремонтом зливової каналізації, який розпочали ще влітку 2023 року. Крім цього, у центрі Дніпра на півроку перекрили провулок та частину однієї з вулиць: подробиці

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