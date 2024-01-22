У Дніпрі знову до кінця року перекриють Крутогірний узвіз

У Дніпрі перекриють Крутогірний узвіз.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Дніпра, опублікованому на сайті міськради.

До кінця 2024 перекриють Крутогірний узвіз. Цього разу обмежать рух на відрізку шляху від вулиці Ливарної до Барикадної. Причина – продовження виконання робіт з реконструкції мереж дощової каналізації по вулиці Ливарній, яку розпочали у червні 2023 року.

Рух планують перекрити до 31 грудня 2024 року. Біля місця виконання ремонту мають встановити спеціальні попереджувальні знаки, огорожі та освітлення, які демонтують після завершення робіт.

Також патрульна поліція має затвердити тимчасову схему руху.

Зауважимо, що Крутогірний узвіл вже перекривали до кінця 2023 року. Тоді обмежили рух від вулиці Ливарної до вулиці Братів П’ятигорських (ред. раніше – Барнаульської).

У Дніпрі перекриють рух на Крутогірному узвозі – документ

Перекриття Крутогірного узвозу в Дніпрі – карта

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