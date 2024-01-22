В Днепре снова до конца года перекроют Крутогорный спуск

В Днепре перекроют Крутогорный спуск.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Днепра, опубликованном на сайте горсовета.

К концу 2024 года перекроют Крутогорный спуск. На этот раз ограничат движение на отрезке пути от улицы Литейной до Баррикадной. Причина — продолжение выполнения работ по реконструкции сетей дождевой канализации по улице Литейной, которую начали в июне 2023 года.

Движение планируется перекрыть до 31 декабря 2024 года. У места выполнения ремонта должны установить специальные предупредительные знаки, ограждения и освещения, которые демонтируют после завершения работ.

Также патрульная полиция должна утвердить временную схему движения.

Отметим, что Крутогорный спуск уже перекрывали до конца 2023 года. Тогда ограничили движение от улицы Литейной к улице Братьев Пятигорских (ред. раньше – Барнаульской).

В Днепре перекроют движение на Крутогорном спуске — документ

Перекрытие Крутогорного спуска в Днепре — карта

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