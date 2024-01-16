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  • У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок та частину однієї з вулиць: подробиці

У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок та частину однієї з вулиць: подробиці

Сьогодні 13:38
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Новости Днепра про У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок та частину однієї з вулиць: подробиці

У Дніпрі до 12 липня перекрили тротуар та проїзну частину по провулку Шевченка, а саме від вулиці Паторжинського до вулиці Шевченка. Та по вулиці Паторжинського, від вулиці Південної до провулку Шевченка.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це пов’язано з будівництвом інженерних мереж.

Новости Днепра про У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок та частину однієї з вулиць: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що боржникам із Дніпра можуть відключити воду та тепло.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок та частину однієї з вулиць: подробиціУкраїнська

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