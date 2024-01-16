У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок та частину однієї з вулиць: подробиці

У Дніпрі до 12 липня перекрили тротуар та проїзну частину по провулку Шевченка, а саме від вулиці Паторжинського до вулиці Шевченка. Та по вулиці Паторжинського, від вулиці Південної до провулку Шевченка.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що це пов’язано з будівництвом інженерних мереж.
Нагадаємо, раніше ми писали, що боржникам із Дніпра можуть відключити воду та тепло.
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