У центрі Дніпра на півроку перекрили провулок та частину однієї з вулиць: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі до 12 липня перекрили тротуар та проїзну частину по провулку Шевченка, а саме від вулиці Паторжинського до вулиці Шевченка. Та по вулиці Паторжинського, від вулиці Південної до провулку Шевченка.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це пов’язано з будівництвом інженерних мереж.

Нагадаємо, раніше ми писали, що боржникам із Дніпра можуть відключити воду та тепло.

Читайте також:

Українська

Автор: