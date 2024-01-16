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Депутати Новомосковська знову не обрали нову назву для міста

Сьогодні 13:01
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Це вже друге голосування, яке "провалили" депутати.

Новости Днепра про Депутати Новомосковська знову не обрали нову назву для міста

На засіданні 22 грудня вони мали підтримати одну із можливих назв – Новосамарськ, Самар та Новоселиця. Мешканці міста під час народного голосування найбільше вподобали Новосамарськ. За нього віддали свої голоси понад 50% учасників опитування.

Однак під час голосування у міськраді не підтримали жоден з запропонованих варіантів перейменування міста.

Зазначимо, під час обговорення проєкту рішення декілька депутатів виступили проти назви Новосамарськ, адже селище з такою назвою є в Оренбурзькій області рф.

Сьогодні, 16 січня, депутати зібрались на черговій сесії. Вони мали голосувати за назви – Самар та Нова Самар.

Як повідомили кореспонденти “Суспільного”, посадовці знову не підтримали жодну із запропонованих назв.

Ухвалення рішення перенесли на наступну позачергову сесію. До 27 січня депутати мають подати до Верховної Ради документи з затвердженою назвою. Якщо не зможуть обрати – Верховна Рада обере назву самостійно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Синельникове через 9 днів оберуть нову назву міста: які варіанти лідирують.

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