В центре Днепра на полгода перекрыли переулок и часть одной из улиц: подробности

В Днепре до 12 июля перекрыли тротуар и проезжую часть по переулку Шевченко, а именно от улицы Паторжинского до улицы Шевченко. И по улице Паторжинского, от улицы Южной до переулка Шевченко.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Это связано со строительством инженерных сетей.
Напомним, ранее мы писали, что должникам из Днепра могут отключить воду и тепло.
Читайте также:
Автор:
Это уже второе голосование, которое "провалили" депутаты.
В Днепре открылась первая в Украине автошкола, где люди с…
В Днепре снова участились случаи отравления домашних животных.
Продолжается проверка.
Это уже второе голосование, которое "провалили" депутаты.
В Днепре открылась первая в Украине автошкола, где люди с инвалидностью могут научиться управлять грузовиками и получить категорию С1.
Одним из главных факторов при расчете пенсии является страховой стаж. Начисляют его работающему только если он получает «официальную» зарплату, а работодатель платит за него налоги в Пенсионный фонд Украины. Если средства не были уплачены – этот период не учитывается.
В Днепре снова участились случаи отравления домашних животных.
Продолжается проверка.
Госаудитслужба обнаружила ряд нарушений в Новомосковске.
Аналитики Национального агентства предотвращения коррупции обнародовали статистику, указывающую на увеличение количества людей, не пригодных к военной службе по результатам ВКЛ.
Важная информация!
У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.
Еще есть время зарядить телефон!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!