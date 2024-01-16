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  • В центре Днепра на полгода перекрыли переулок и часть одной из улиц: подробности

В центре Днепра на полгода перекрыли переулок и часть одной из улиц: подробности

Сегодня 13:38
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В центре Днепра на полгода перекрыли переулок и часть одной из улиц: подробности

В Днепре до 12 июля перекрыли тротуар и проезжую часть по переулку Шевченко, а именно от улицы Паторжинского до улицы Шевченко. И по улице Паторжинского, от улицы Южной до переулка Шевченко.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Это связано со строительством инженерных сетей.

Новости Днепра про В центре Днепра на полгода перекрыли переулок и часть одной из улиц: подробности

Напомним, ранее мы писали, что должникам из Днепра могут отключить воду и тепло.

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