Вслід за світлом: боржникам із Дніпра можуть відключити воду та тепло

29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 5 березня 2022 р. №206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного часу». Відповідно до них в Україні скасовано мораторій на нарахування та стягнення штрафів, пені тощо, а також припинення надання житлово-комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість.

Yasno вже попередило споживачів-боржників – відключення світла можуть почати вже наприкінці січня. Але обмежуватимуть не тільки електропостачання, а й водо- та теплопостачання.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Раніше боржники посилалися на воєнний стан в країні, на кшталт «можна не платити». Але це не так. Із скасуванням мораторію маємо право відключати боржників від водопостачання та водовідведення. Спочатку буде відповідне попередження, в якому запросимо людей прийти й оформити договір на реструктуризацію боргу. Тобто сплачувати його рівними частинами, паралельно оплачуючи й поточні рахунки, – розповів представник КП «Дніпроводоканал» Ян Майдан.

Він додав, що загальна заборгованість споживачів перед КП «Дніпроводоканал» – 771 млн грн.

Вкотре закликаємо сплатити борги й більше їх не накопичувати. Оформити договір на реструктуризацію. Передусім це стосується великих боржників, які не сплачують за послугу взагалі, натомість користуються водою та каналізацією. Через несплачені платіжки ми не можемо повною мірою виконувати оновлення, ремонти, – додав представник КП.

Детальну інформацію можна знайти на сайті «Дніпроводоканалу».

Щодо опалення. Якщо раніше у споживачів була заборгованість більше ніж три місяці, то підприємство мало право подавати на них лише судовий позов. Зараз же є право призупиняти послугу з теплопостачання до тих будинків, які мають заборгованість.

Загальна заборгованість містян перед «Теплоенерго» – 1 млрд 495 млн грн. Уточнити суму вашої заборгованості можна в абонентському відділі КП «Теплоенерго» за адресою: вул. Королеви Єлизавети II, 15-А. Там також можна оформити договір на реструктуризацію. Якщо боржник продовжуватиме не платити, подаватимемо до суду. Тоді в примусовому судовому порядку буде стягнено не лише суму заборгованості, а й різні штрафи, пеню, інфляційні витрати, – розповіла помічниця директора КП «Теплоенерго» Анастасія Сухіна.

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