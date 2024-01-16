Депутаты Новомосковска снова не выбрали новое название для города

На заседании 22 декабря они должны были поддержать одно из возможных названий – Новосамарск, Самар и Новоселица. Жителям города во время народного голосования больше всего понравился Новосамарск. За него отдали свои голоса более 50% участников опроса.
Однако во время голосования в горсовете не поддержали ни один из предложенных вариантов переименования города.
Отметим, при обсуждении проекта решения несколько депутатов выступили против названия Новосамарск, ведь поселок с таким названием есть в Оренбургской области рф.
Сегодня, 16 января, депутаты собрались на очередной сессии. Они должны были голосовать за названия – Самар и Нова Самар.
Как сообщили корреспонденты “Суспільного”, чиновники снова не поддержали ни одно из предложенных названий.
Принятие решения было перенесено на следующую внеочередную сессию. До 27 января депутаты должны подать в Верховную Раду документы с утвержденным названием. Если не смогут выбрать – Верховная Рада выберет название самостоятельно.
Напомним, ранее мы писали, что в Синельниково через 9 дней выберут новое название города: какие варианты лидируют.
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