В Днепре сегодня обесточат некоторые дома: проверьте свой адрес

Сегодня, 16 января, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах с 8:00 до 17:00.
Все потому, что ЦЭК будет проводить плановые работы.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Адреса:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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