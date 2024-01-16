В Днепре сегодня обесточат некоторые дома: проверьте свой адрес

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 16 января, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах с 8:00 до 17:00.

Все потому, что ЦЭК будет проводить плановые работы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Адреса:

ул. Рабочая: 146, 148, 152;

ул. Алана Шепарда: 1, 7, 9, 10;

ул. Титова: 13, 13-Б, 18, 21, 26, 27, 29, 31-К, 34-Д, 36;

ул. Макарова: 27-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: