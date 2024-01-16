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В Днепре сегодня обесточат некоторые дома: проверьте свой адрес

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про В Днепре сегодня обесточат некоторые дома: проверьте свой адрес

Сегодня, 16 января, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах с 8:00 до 17:00.

Все потому, что ЦЭК будет проводить плановые работы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Адреса:

  • ул. Рабочая: 146, 148, 152;
  • ул. Алана Шепарда: 1, 7, 9, 10;
  • ул. Титова: 13, 13-Б, 18, 21, 26, 27, 29, 31-К, 34-Д, 36;
  • ул. Макарова: 27-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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