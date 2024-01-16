Важно: в Днепре сегодня все трамваи и троллейбусы изменили расписание движения

Сегодня, 16 января, в Днепре из-за ухудшения погодных условий трамвайные и троллейбусные маршруты работают по оперативному расписанию, то есть с отклонениями от графиков.
Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, маршрутка №34 продолжает курсировать в объезд по ул. Титова (причина – проведение аварийных работ КП «Днепрводоканал» на ул. Строителей).
Учитывайте это во время планирования поездок по городу!
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