Важно: в Днепре сегодня все трамваи и троллейбусы изменили расписание движения

Важная информация!

Сегодня, 16 января, в Днепре из-за ухудшения погодных условий трамвайные и троллейбусные маршруты работают по оперативному расписанию, то есть с отклонениями от графиков.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, маршрутка №34 продолжает курсировать в объезд по ул. Титова (причина – проведение аварийных работ КП «Днепрводоканал» на ул. Строителей).

Учитывайте это во время планирования поездок по городу!

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