У Новомосковську депутати несподівано не підтримали жодну з нових назв міста: у чому річ

У Новомосковську, який мають перейменувати, депутати не підтримали жодну із запропонованих назв.

Про це dnepr.info стало відомо з онлайн-трансляції засідання міської ради Новомосковська.

На засіданні 22 грудня, депутати мали підтримати одну із можливих назв міста. Напередодні підбили підсумки народного голосування, під час якого містяни обирали між трьома варіантами. Це – Новосамарськ, Самар та Новоселиця. Найбільше людям сподобався Новосамарськ. За нього віддали свої голоси понад 50% учасників опитування.

Загалом у народному голосуванні взяли участь 2 тисячі 339 людей. 1203 голоси віддали за Новосамарськ, 974 – за Самар і всього 162 за Новоселицю.

Однак під час голосування у міськраді не підтримали жоден з запропонованих варіантів перейменування міста.

Під час обговорення проєкту рішення, декілька депутатів виступили проти назви Новосамарськ, позаяк селище з такою назвою є в Оренбурзькій області РФ, саме тому, на думку посадовців, це ім’я обирати не можна.

Раніше мешканці міста звернулися до нардепа Верховної Ради Руслана Лозинського зі скаргою на дії міськради, яка обрала новим ім’ям для Новомосковська – Новосамарськ.

У результаті, жодну із назв не підтримали. Тепер перейменування відкладається на позачергову сесію, яка відбудеться у січні. Як зазначив міський голова Сергій Рєзнік, якщо депутати не знайдуть компроміс, тоді мер самотужки обере одну із назв та подасть цей варіант до Верховної Ради.

Якщо місто не подасть жодного варіанту, тоді Верховна Рада має право самостійно обирати для нього нову назву, а за словами мера, такого варіанту міська рада хоче уникнути за будь-яких умов.

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