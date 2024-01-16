Коснется многих, днепряне готовьтесь: на этой неделе Землю всколыхнет мощная магнитная буря

Ученые постоянно наблюдают за Солнцем и пытаются заранее спрогнозировать дни, когда наша звезда проявит повышенную активность. В такие даты на Земле могут возникать магнитные бури, которые влияют на работу систем связи, а также могут ухудшать самочувствие метеозависимых людей.
Мощная магнитная буря ожидается уже на этой неделе – в воскресенье, 21 января. Отметим, следующая сильная буря всколыхнет землю уже 27 января.
Как магнитные бури влияют на человека
Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего могут возникать:
Как уберечься
Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
В Днепре продажа поддельного табака и алкоголя.
Во время концерта один из зрителей сначала обматерил стендаперку, а…
Похоже, самые добрые люди живут в этом дворике на ж/м…
Важная информация!
Захватите с собой зонт!
В Днепре продажа поддельного табака и алкоголя.
Во время концерта один из зрителей сначала обматерил стендаперку, а затем ударил другого комика, который хотел его успокоить.
Коммунальщики из Павлограда жалуются на женщину, которая угрожала сломать им ноги за неочищенный снег
Похоже, самые добрые люди живут в этом дворике на ж/м Тополь.
В Днепре показали, как выглядит Монастырский остров, скованный морозами и снегом.
Все-таки не обошлось без разрушений.
Часть медицинских услуг в больницах и амбулаториях Днепра являются бесплатными – это консультации врача, анализы, обследования, реабилитация и лечение недугов. Все это оплачивается из государственного бюджета через Национальную службу здоровья Украины. Любая больница – частная или коммунальная при наличии необходимого…
В Днепре все же не будут создаваться участки оповещения и группы по розыску военнообязанных.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!