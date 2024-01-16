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Коснется многих, днепряне готовьтесь: на этой неделе Землю всколыхнет мощная магнитная буря

Сегодня 09:00
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У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Новости Днепра про Коснется многих, днепряне готовьтесь: на этой неделе Землю всколыхнет мощная магнитная буря

Ученые постоянно наблюдают за Солнцем и пытаются заранее спрогнозировать дни, когда наша звезда проявит повышенную активность. В такие даты на Земле могут возникать магнитные бури, которые влияют на работу систем связи, а также могут ухудшать самочувствие метеозависимых людей.

Мощная магнитная буря ожидается уже на этой неделе – в воскресенье, 21 января. Отметим, следующая сильная буря всколыхнет землю уже 27 января.

Как магнитные бури влияют на человека

Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего могут возникать:

  • головная боль;
  • головокружение, потемнение в глазах;
  • повышение давления;
  • высокая температура;
  • сильная общая слабость;
  • боли в мышцах и суставах;
  • ломота костей;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний.

Как уберечься

Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:

  1. Откажитесь от жареных и острых блюд, а также фастфуда. Добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.
  2. Убедитесь, что вы потребляете не менее 1,5 литра жидкости в день. Пейте воду с минералами и электролитами. Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетических напитков, меньше курите.
  3. Увеличьте физическую активность. Проводите больше времени на свежем воздухе и почаще ходите пешком.
  4. Не забывайте регулярно проветривать комнату, особенно перед сном.
  5. Посвящайте время хобби и приятным занятиям, общайтесь с домашними питомцами. Это поможет снизить уровень стресса.
  6. Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, постарайтесь отвлечься от негативных мыслей.
  7. Поддерживайте режим сна, в сутки спите не менее 7 часов.

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Новости Днепра про Коснется многих, днепряне готовьтесь: на этой неделе Землю всколыхнет мощная магнитная буряУкраїнська Новости Днепра про Коснется многих, днепряне готовьтесь: на этой неделе Землю всколыхнет мощная магнитная буряРусский

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