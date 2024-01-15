В Днепре зритель взобрался на сцену и ударил комика во время стендап-шоу: детали скандала

15 января в ДК «Шинник» состоялось выступление стендаперки Аллы Волковой. Во время паузы зритель выбежал из зала на сцену и избил одного из участников команды. Об этом пишет телеграм-канал «Днепр Оперативный».
Из видео стало известно, что до этого зритель обматерил артистку, потому что во время шуток использовала нецензурную брань и якобы не смешно шутила.
Мужчину пытались успокоить, но тот на уговоры не реагировал. Неадекватному зрителю предложили вернуть деньги, чтобы он спокойно пошел домой и не мешал проводить концерт, однако тот не торопился уходить со сцены. Люди в зале предлагали вызвать полицию, после чего дебошир в конце концов решил покинуть зал.
Однако на этом конфликт не завершился, а зритель ударил кого-то из команды стендаперки, сопровождавшего его к выходу. Позже выяснилось, что пострадавшим был комик Андрей Пилат, вышедший на сцену после Аллы Волковой.
Похоже, удар был не сильным, так как юморист не нуждался в медицинской помощи.
Читайте также:
Автор:
В Днепре продажа поддельного табака и алкоголя.
Похоже, самые добрые люди живут в этом дворике на ж/м…
В Днепре показали, как выглядит Монастырский остров, скованный морозами и…
Все-таки не обошлось без разрушений.
В Днепре продажа поддельного табака и алкоголя.
Коммунальщики из Павлограда жалуются на женщину, которая угрожала сломать им ноги за неочищенный снег
Похоже, самые добрые люди живут в этом дворике на ж/м Тополь.
В Днепре показали, как выглядит Монастырский остров, скованный морозами и снегом.
Все-таки не обошлось без разрушений.
Часть медицинских услуг в больницах и амбулаториях Днепра являются бесплатными – это консультации врача, анализы, обследования, реабилитация и лечение недугов. Все это оплачивается из государственного бюджета через Национальную службу здоровья Украины. Любая больница – частная или коммунальная при наличии необходимого…
В Днепре все же не будут создаваться участки оповещения и группы по розыску военнообязанных.
Важная информация!
В Днепре опубликовали список локаций, куда можно сдать свою елку.
Очень красиво!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!