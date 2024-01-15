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  • В Днепре зритель взобрался на сцену и ударил комика во время стендап-шоу: детали скандала

В Днепре зритель взобрался на сцену и ударил комика во время стендап-шоу: детали скандала

Сегодня 21:51
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Во время концерта один из зрителей сначала обматерил стендаперку, а затем ударил другого комика, который хотел его успокоить.

Новости Днепра про В Днепре зритель взобрался на сцену и ударил комика во время стендап-шоу: детали скандала

15 января в ДК «Шинник» состоялось выступление стендаперки Аллы Волковой. Во время паузы зритель выбежал из зала на сцену и избил одного из участников команды. Об этом пишет телеграм-канал «Днепр Оперативный».

Из видео стало известно, что до этого зритель обматерил артистку, потому что во время шуток использовала нецензурную брань и якобы не смешно шутила.

Мужчину пытались успокоить, но тот на уговоры не реагировал. Неадекватному зрителю предложили вернуть деньги, чтобы он спокойно пошел домой и не мешал проводить концерт, однако тот не торопился уходить со сцены. Люди в зале предлагали вызвать полицию, после чего дебошир в конце концов решил покинуть зал.

Однако на этом конфликт не завершился, а зритель ударил кого-то из команды стендаперки, сопровождавшего его к выходу. Позже выяснилось, что пострадавшим был комик Андрей Пилат, вышедший на сцену после Аллы Волковой.

Похоже, удар был не сильным, так как юморист не нуждался в медицинской помощи.

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Новости Днепра про В Днепре зритель взобрался на сцену и ударил комика во время стендап-шоу: детали скандалаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре зритель взобрался на сцену и ударил комика во время стендап-шоу: детали скандалаРусский

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