У Дніпрі глядач видерся на сцену та ударив коміка під час стендап-шоу: деталі скандалу

Під час концерту один із глядачів спочатку обматюкав стендаперку, а потім вдарив іншого коміка, який хотів його заспокоїти.

15 січня у ДК “Шинник” відбувся виступ стендаперки Алли Волкової. Під час паузи глядач вибіг із зали на сцену і побив одного з учасників команди. Про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний”.

З відео стало відомо, що до цього глядач обматюкав артистку, бо вона під час жартів використовувала нецензурну лайку та нібито несмішно жартувала.

Чоловіка намагалися заспокоїти, але той на вмовляння не реагував. Неадекватному глядачеві запропонували повернути гроші, щоб він спокійно пішов додому та не заважав проводити концерт, однак той не поспішав йти зі сцени. Люди в залі пропонували викликати поліцію, після чого дебошир врешті-решт вирішив покинути зал.

Однак на цьому конфлікт не завершився, а глядач вдарив когось із команди стендаперки, який супроводжував його до виходу. Пізніше з’ясувалося, що постраждалим був комік Андрій Пілат, який вийшов на сцену після Алли Волкової.

Схоже удар був не сильним, позаяк гуморист не потребував медичної допомоги.

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