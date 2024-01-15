Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі глядач видерся на сцену та ударив коміка під час стендап-шоу: деталі скандалу

У Дніпрі глядач видерся на сцену та ударив коміка під час стендап-шоу: деталі скандалу

Сьогодні 21:51
просмотров

Під час концерту один із глядачів спочатку обматюкав стендаперку, а потім вдарив іншого коміка, який хотів його заспокоїти.

Новости Днепра про У Дніпрі глядач видерся на сцену та ударив коміка під час стендап-шоу: деталі скандалу

15 січня у ДК “Шинник” відбувся виступ стендаперки Алли Волкової. Під час паузи глядач вибіг із зали на сцену і побив одного з учасників команди. Про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний”. 

З відео стало відомо, що до цього глядач обматюкав артистку, бо вона під час жартів використовувала нецензурну лайку та нібито несмішно жартувала. 

Чоловіка намагалися заспокоїти, але той на вмовляння не реагував. Неадекватному глядачеві запропонували повернути гроші, щоб він спокійно пішов додому та не заважав проводити концерт, однак той не поспішав йти зі сцени. Люди в залі пропонували викликати поліцію, після чого дебошир врешті-решт вирішив покинути зал.

Однак на цьому конфлікт не завершився, а глядач вдарив когось із команди стендаперки, який супроводжував його до виходу. Пізніше з’ясувалося, що постраждалим був комік Андрій Пілат, який вийшов на сцену після Алли Волкової. 

Схоже удар був не сильним, позаяк гуморист не потребував медичної допомоги. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі глядач видерся на сцену та ударив коміка під час стендап-шоу: деталі скандалуУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі продавали безакциз у промислових масштабах
Новини Дніпра
Сьогодні 22:05
У Дніпрі продавали безакциз у промислових масштабах

У Дніпрі продаж підробного тютюну та алкоголю.

Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір’я
Новини Дніпра
Сьогодні 20:14
Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір’я

Схоже найдобріші люди живуть в цьому дворику на ж/м Тополя.

Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 19:20
Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

У Дніпрі показали, як виглядає Монастирський острів скутий морозами та…

Уламки збитої в Дніпровському районі ракети пошкодили приватний будинок
Новини Дніпра
Сьогодні 18:42
Уламки збитої в Дніпровському районі ракети пошкодили приватний будинок

Все ж не обійшлося без руйнувань.

Наверх